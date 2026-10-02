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Poznate pomen imena, ki ga je Nina Pušlar izbrala za svojega sina?

B.R.
Svet slavnih 0
02. 10. 2026 14.10

Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar je prvič postala mama, zdaj pa je znano tudi, kako je ime njenemu sinčku.

Nina Pušlar je izvajalka pesmi Nemirna kri.
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Pevka Nina Pušlar je v začetku jeseni prvič postala mama, zdaj pa je znano tudi ime njenega prvorojenca. Izbrala je ime z dolgo zgodovino – Luka.

Slovenska oblika imena Luka je povezana z grškim imenom Loukas, ki je prvotno označevalo človeka, ki prihaja iz Lukanije, starodavne pokrajine na jugu današnje Italije. Dobesedni pomen imena se zato najpogosteje razlaga kot Lukanec oziroma človek iz Lukanije. Lukanija je bila v antiki del tako imenovane Velike Grčije, območja južne Italije, kjer so nastajale številne grške naselbine.

Ime je skozi stoletja dobilo posebno težo predvsem zaradi svetega Luke, enega od štirih evangelistov in avtorja Lukovega evangelija. Krščansko izročilo ga povezuje tudi z Apostolskimi deli. Zaradi njegovega pomena v krščanstvu se je ime Luka v Evropi razširilo že v zgodnjem krščanskem obdobju in se skozi stoletja ohranilo v številnih jezikih.

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V različnih državah se pojavlja v nekoliko drugačnih oblikah

Poleg Luke poznamo na primer italijansko Luca, angleško Luke, francosko Luc in nemško Lukas. V slovenskem prostoru je oblika Luka že dolgo dobro uveljavljena.

Ime ima tudi zanimivo simboliko. Sveti Luka je zavetnik zdravnikov, umetnikov, slikarjev, kiparjev in mesarjev, v krščanski umetnosti pa ga pogosto predstavlja krilati vol. Ta simbol izhaja iz tradicionalnega razumevanja začetka njegovega evangelija.

Pušlarjeva je svojo zasebnost ves čas skrbno varovala, zato tudi nosečnosti sprva ni javno izpostavljala. Javnost je zanjo izvedela spomladi, ko je bila pevka že v visoki nosečnosti, nosečniški trebušček pa je bil opazen tudi na njenih javnih nastopih.

Poleti se je nato umaknila z glasbenih odrov. Zadnji koncert pred daljšim premorom je imela junija, nato pa se je posvetila pripravam na prihod dojenčka in novemu življenjskemu obdobju.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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