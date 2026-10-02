Poznate pomen imena, ki ga je Nina Pušlar izbrala za svojega sina?

Pevka Nina Pušlar je v začetku jeseni prvič postala mama, zdaj pa je znano tudi ime njenega prvorojenca. Izbrala je ime z dolgo zgodovino – Luka.

Slovenska oblika imena Luka je povezana z grškim imenom Loukas, ki je prvotno označevalo človeka, ki prihaja iz Lukanije, starodavne pokrajine na jugu današnje Italije. Dobesedni pomen imena se zato najpogosteje razlaga kot Lukanec oziroma človek iz Lukanije. Lukanija je bila v antiki del tako imenovane Velike Grčije, območja južne Italije, kjer so nastajale številne grške naselbine.

Ime je skozi stoletja dobilo posebno težo predvsem zaradi svetega Luke, enega od štirih evangelistov in avtorja Lukovega evangelija. Krščansko izročilo ga povezuje tudi z Apostolskimi deli. Zaradi njegovega pomena v krščanstvu se je ime Luka v Evropi razširilo že v zgodnjem krščanskem obdobju in se skozi stoletja ohranilo v številnih jezikih.