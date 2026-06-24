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Slovenska pevka se poslavlja od odrov

S.B.
Svet slavnih 0
24. 06. 2026 04.00

Slovenska pevka Nina Pušlar je obletnico svojega največjega koncerta v Ivančni Gorici obeležila z zelo osebnim zapisom na Instagramu, ki je med njenimi oboževalci sprožil val čustvenih odzivov. Ob tem je razkrila tudi pomembno novico: za nekaj časa se poslavlja od odrov.

Nina Pušlar

Gre za simbolično prelomnico, ravno na dan, ko je pred letom dni stala na domačem stadionu in izvedla koncert, ki ga sama opisuje kot "največjega do zdaj", se je odločila, da zapre eno poglavje svoje glasbene poti in odpre novega.

Koncert, ki je postal več kot le nastop

Ivančna Gorica zanjo ni bila zgolj še ena koncertna postaja. Po njenih besedah je šlo za večer, ki ga ne bo nikoli pozabila, nastop, pri katerem so skupaj z občinstvom ustvarili nekaj "res posebnega". Prav ta koncert očitno ostaja ena ključnih točk njene kariere, saj ga je znova izpostavila kot osebno in čustveno referenco.

V slovenskem glasbenem prostoru, kjer so veliki stadionski koncerti redkejši kot v večjih državah, takšni trenutki pogosto pomenijo vrhunec večletnega dela, turnej in postopnega grajenja občinstva. Za Nino Pušlar je bil ta večer očitno prav to, potrditev povezanosti z občinstvom, ki presega običajen koncertni format.

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"Za nekaj časa se poslavljam od odrov"

V svojem zapisu je pevka prvič jasno sporočila, da sledi premor od koncertnega odra. Čeprav ni podrobneje pojasnila, kako dolg bo in kaj natančno prinaša, je zapisala, da jo čaka novo obdobje, ki se ga veseli in ga pričakuje z radovednostjo.

Ob tem ni skrivala čustev: priznala je, da bo pogrešala glasbo v živo, občinstvo, koncerte, objeme in nasmehe. Njene besede so nakazale, da ne gre za slovo od glasbe, temveč od intenzivnega koncertnega ritma, ki jo je spremljal vrsto let.

Tesna vez z občinstvom

Posebej močan del njenega sporočila je bil namenjen oboževalcem. Pušlarjeva je poudarila hvaležnost za leta podpore in skupne trenutke, ki jih opisuje kot del svojega življenja. "Hvala, ker sem jaz lahko delček vašega," je zapisala. Stavek, ki kaže na odnos, ki ga pogosto izpostavlja tudi v intervjujih: občutek neposredne povezanosti z ljudmi v dvorani.

Prav ta bližina je eden ključnih razlogov, da velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk, saj njeni koncerti pogosto delujejo bolj kot skupno doživetje kot klasičen nastop.

Nina Pušlar na koncertu.
Nina Pušlar na koncertu.FOTO: Matic Kremžar

Novo poglavje za slovensko pevko

Čeprav Pušlarjeva ni razkrila, kaj natančno prinaša njeno novo obdobje, je jasno, da gre za nosečnost in čas, ki ga potrebuje zase, novega prihajajočega člana in družinico. In čeprav se za nekaj časa umika z odrov, njen zapis daje jasno vedeti: to ni konec, temveč prehod v novo poglavje, ki ga sama sprejema z radovednostjo in občinstvo z enako pozornostjo čaka, kaj bo sledilo.

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