Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću

S.B.
Svet slavnih 0
11. 05. 2026 08.41

V soboto zvečer je bila arena Stožice znova prizorišče nepozabnega glasbenega spektakla. Priljubljeni pevec Jakov Jozinović je pripravil svoj drugi koncert v Stožicah, za eno največjih presenečenj večera pa je poskrbela njegova glasbena gostja Nina Pušlar, ki trenutno pričakuje prvega otroka.

nina in jakov

Nina je na oder stopila v dizajnerski opravi, v kateri je nežno poudarila nosečniški trebušček in že ob prihodu požela bučen aplavz večtisočglave publike. Mnogi obiskovalci so bili ganjeni, saj pevka v zadnjih tednih zaradi nosečnosti redkeje nastopa v javnosti.

Eden najlepših trenutkov večera je bil njun skupni nastop s pesmijo Moja, uspešnico legendarnega Tošeja Proeskega. Dvorana je skoraj v en glas pela z njima, med občinstvom pa so zasvetile tudi številne telefonske lučke, ki so ustvarile posebno čustveno vzdušje.

Nina pa se ni ustavila le pri duetu

Občinstvo je navdušila tudi s svojo uspešnico Malo, malo, pri kateri so Stožice dobesedno pele z njo. Kljub nosečnosti je na odru delovala sproščeno, nasmejano in polno energije, mnogi obiskovalci pa so komentirali, da še nikoli ni žarela tako kot zdaj.

Da pevka pričakuje prvega otroka, je v javnost prišlo aprila letos. Po poročanju slovenskih medijev naj bi Nina poleti odšla na porodniški dopust, zaradi česar je odpovedala tudi del načrtovanih nastopov.

Nina Pušlar na koncertu ob materinskem dnevu.FOTO: Matic Kremžar

37-letna pevka svoje zasebno življenje sicer zelo skrbno varuje pred javnostjo, zato nosečnosti uradno dolgo ni komentirala. Že večkrat pa je v intervjujih poudarila, da si želi ustvariti družino in postati mama.

Slovenski mediji so ob novici o nosečnosti znova omenili tudi Doriana Grando, bobnarja njene spremljevalne skupine, s katerim naj bi bila po poročanjih revije Lady že nekaj let v zvezi, čeprav tega nikoli javno nista potrdila.

"Že po nekaj minutah prvega srečanja mi je bilo popolnoma jasno, zakaj je vse tako kot je. Jakov Jozinović ni samo talent. Ima v sebi nekaj, česar se ne da naučiti. Eno veliko srce, neverjetno energijo in zrelost, ki je pri njegovih letih res redka. Rojen za na oder, izven odra pa fant, ki ostaja prizemljen, spoštljiv in iskren. Verjamem, da ga čaka še zelo dolga, lepa in posebna kariera. Hvala Jakov, hvala Arena Stožice," je zapisala pevka v javni zahvali.

Sobotni nastop v Stožicah je tako pokazal, da Nina tudi v enem najlepših življenjskih obdobij ostaja izjemna glasbenica in performerka. Občinstvo je bilo navdušeno, družbena omrežja pa so po koncertu preplavili komentarji, da je bila prav noseča Nina Pušlar eno najlepših presenečenj večera.

