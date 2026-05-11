Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev

S.B.
Svet slavnih 0
11. 05. 2026 09.53

Redko vidimo tako iskrene in osebne družinske objave, kot jo je te dni delila Nina Osenar Kontrec. Ob fotografiji s poroke svojih staršev je zapisala ganljive besede o ljubezni, vztrajnosti in skupni življenjski poti, ki traja že pol stoletja. Zvezdnica je razkrila, v čem je skrivnost uspeha dologoletnega zakona njenih staršev.

Promenada 2012 - 72

Slovenska voditeljica, pevka in nekdanja manekenka Nina Osenar Kontrec je na družbenih omrežjih delila izjemno osebno in ganljivo objavo ob 50. obletnici poroke svojih staršev. Ob stari poročni fotografiji je zapisala besede, ki so se dotaknile številnih sledilcev: "Moja mama in oče na svoji poroki. Mama je tukaj stara 19 let, oče 20. Letos praznujeta 50 let. Kako sta bila lepa. In še danes sta čudovita. Zelo različni duši, ki sta vztrajali ne glede na vse. In ni jima bilo lahko. Rada ju imam," je zapisala Nina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je v objavi posebej izpostavila, da sta bila njena mama in oče vedno zelo različna človeka, a sta kljub življenjskim preizkušnjam ostala skupaj in vztrajala drug ob drugem.

Sledilce pa je navdušila tudi stara poročna fotografija, na kateri sta njena starša kot zelo mlad par. Mnogi so v komentarjih zapisali, da fotografija izžareva toplino, preprostost in pristno ljubezen nekega drugega časa. A med drugim je na fotografiji videti tudi kako zelo je v resnici Nina podobna svoji mami.

Nina Osenar Kontrec.
Nina Osenar Kontrec.FOTO: Luka Kotnik

Za Nino težko obdobje in preizkušnja

Po težkem obdobju, ko se je več let spopadala z zdravstvenimi težavami in skoraj povsem umaknila iz javnosti, danes Nina pogosto poudarja, kako pomembni so ji bližnji ljudje. Ob strani ji je ves čas stal tudi njen mož, nekdanji hokejist Dejan Kontrec, s katerim imata sina Marlona.

Prav zato je bila njena zadnja objava za mnoge še toliko bolj čustvena. V času, ko so dolgotrajne zveze vse redkejše, je 50 let skupnega življenja njenih staršev opisala kot dokaz vztrajnosti, potrpežljivosti in predanosti, tudi takrat, ko ni bilo lahko.

Čestitke staršema za tako poseben mejnik tudi z naše strani!

Posnetek podkasta z Nino, v katerem za 24ur.com govori o svoji izkušnji z boleznijo si lahko ogledate spodaj.

 

Nina Osenar Kontrec zlata poroka družina ljubezen osebna izpoved
