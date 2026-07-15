Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka

S.B.
Svet slavnih 1
15. 07. 2026 09.20

Slovenska spletna ustvarjalca in vplivneža Nika in Mark Vlahovič sta s svojimi sledilci delila veselo novico. Njuna družina se bo povečala. Po hčerki Illi, ki se je rodila maja 2024, pričakujeta drugega otroka.

nika vlahovič

Novico sta razkrila z družinsko fotografijo, na kateri Mark Vlahovič v rokah drži posnetek ultrazvoka, ob njem pa sta Nika, njuna hčerka in družinska kužka. Ob objavi sta zapisala: "Illa bo postala sestrica. Hvala, vesolje! Bolj hvaležni in veseli ne bi mogli biti."

Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke prijateljev, sledilcev in znanih slovenskih obrazov, ki so mladi družini zaželeli vse dobro ob pričakovanju novega družinskega člana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nika in Mark Vlahovič sodita med bolj prepoznavne slovenske ustvarjalce vsebin na družbenih omrežjih. Sledilce nagovarjata z objavami o družinskem življenju, partnerstvu, starševstvu in vsakdanjih trenutkih, ki jih pogosto predstavljata iskreno in brez olepševanja.

Par je skupaj od leta 2019, leta 2022 pa sta si v krogu najožjih obljubila večno zvestobo. Dve leti pozneje sta postala starša hčerki Illi, zdaj pa se veselita še enega otroka.

Sin znanega glasbenika Mikija Vlahoviča

Mark Vlahovič je sin slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča, dolgoletnega člana priljubljene skupine Victory. Poleg ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih se Mark ukvarja tudi z glasbo, ustvarja pod umetniškim imenom Vlaxx, v preteklosti pa je bil dejaven tudi kot hokejist.

Za Mikija Vlahoviča je to še ena lepa družinska novica, saj bo znova postal dedek.

Miki Vlahovič drugič dedek: Hči Tia povila sina Lina
Preberi še
Miki Vlahovič drugič dedek: Hči Tia povila sina Lina

Družina ima letos dvojni razlog za veselje

Vesela novica prihaja le nekaj dni po še enem pomembnem družinskem dogodku. Markova sestra Tia Repina je skupaj z možem Gašperjem Repino pozdravila rojstvo sina Lina.

To pomeni, da bo družina Vlahovič letos bogatejša kar za dva nova družinska člana, Miki Vlahovič pa bo v kratkem že tretjič postal dedek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za njima je tudi težko obdobje

Novica o novi nosečnosti ima še posebno težo, saj sta Nika in Mark konec lanskega leta z javnostjo iskreno delila bolečo izkušnjo spontanega splava. Takrat sta razkrila, da sta želela nosečnost naznaniti med božičnimi prazniki, a se je zgodba žal končala drugače.

Njuna odprta izpoved je naletela na velik odziv javnosti in spodbudila številne pogovore o izgubi nosečnosti ter pomenu podpore parom, ki se soočajo s takšno izkušnjo.

Novo poglavje za mlado družino

Po zahtevnem obdobju zdaj v družini Vlahovič znova prevladuje veselje. Hčerka Illa bo kmalu postala starejša sestrica, Nika in Mark pa z navdušenjem pričakujeta prihod novega družinskega člana.

Njuna objava je v kratkem času prejela številne čestitke in lepe želje sledilcev, ki jima želijo mirno nosečnost ter veliko lepih trenutkov v prihajajočem obdobju.

Nika Vlahovič Mark Vlahovič nosečnost družina slovenski vplivneži
Prejšnji članek
Svet slavnih

Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse

Naslednji članek
Za mami

Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra

24ur.com Kdo se je v letu 2025 razveselil novega družinskega člana?
Bibaleze.si Alen Kobilica in Maja Prašnikar v pričakovanju drugega otroka
24ur.com Zala Djuric naj bi se razveselila prvega otroka
24ur.com Kaley Cuoco bo spet mama: prihaja še ena deklica
24ur.com Zakonca Emeršič naj bi pričakovala tretjega otroka
Zadovoljna.si Lepa Slovenka se bo kmalu razveselila prvega otroka
Zadovoljna.si Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Priporoča
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66 15. 07. 2026 10.06
uh, ja, ta dva sta pa res znana... po moje ju še njuni sosedje ne poznajo... 😂
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798