Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka

Novico sta razkrila z družinsko fotografijo, na kateri Mark Vlahovič v rokah drži posnetek ultrazvoka, ob njem pa sta Nika, njuna hčerka in družinska kužka. Ob objavi sta zapisala: "Illa bo postala sestrica. Hvala, vesolje! Bolj hvaležni in veseli ne bi mogli biti." Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke prijateljev, sledilcev in znanih slovenskih obrazov, ki so mladi družini zaželeli vse dobro ob pričakovanju novega družinskega člana.

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Nika in Mark Vlahovič sodita med bolj prepoznavne slovenske ustvarjalce vsebin na družbenih omrežjih. Sledilce nagovarjata z objavami o družinskem življenju, partnerstvu, starševstvu in vsakdanjih trenutkih, ki jih pogosto predstavljata iskreno in brez olepševanja. Par je skupaj od leta 2019, leta 2022 pa sta si v krogu najožjih obljubila večno zvestobo. Dve leti pozneje sta postala starša hčerki Illi, zdaj pa se veselita še enega otroka.

Sin znanega glasbenika Mikija Vlahoviča

Mark Vlahovič je sin slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča, dolgoletnega člana priljubljene skupine Victory. Poleg ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih se Mark ukvarja tudi z glasbo, ustvarja pod umetniškim imenom Vlaxx, v preteklosti pa je bil dejaven tudi kot hokejist. Za Mikija Vlahoviča je to še ena lepa družinska novica, saj bo znova postal dedek.

Družina ima letos dvojni razlog za veselje

Vesela novica prihaja le nekaj dni po še enem pomembnem družinskem dogodku. Markova sestra Tia Repina je skupaj z možem Gašperjem Repino pozdravila rojstvo sina Lina. To pomeni, da bo družina Vlahovič letos bogatejša kar za dva nova družinska člana, Miki Vlahovič pa bo v kratkem že tretjič postal dedek.

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Za njima je tudi težko obdobje

Novica o novi nosečnosti ima še posebno težo, saj sta Nika in Mark konec lanskega leta z javnostjo iskreno delila bolečo izkušnjo spontanega splava. Takrat sta razkrila, da sta želela nosečnost naznaniti med božičnimi prazniki, a se je zgodba žal končala drugače. Njuna odprta izpoved je naletela na velik odziv javnosti in spodbudila številne pogovore o izgubi nosečnosti ter pomenu podpore parom, ki se soočajo s takšno izkušnjo.

Novo poglavje za mlado družino