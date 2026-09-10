V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo

Nicole Kidman danes samozavestno stopa po rdečih preprogah v visokih petah in velja za eno najbolje oblečenih igralk svoje generacije. Toda pot do tega, da je sprejela svoj videz, ni bila vedno preprosta. Ko je bila stara 14 let, je bila že skoraj 180 centimetrov visoka. Imela je rdeče lase, zelo svetlo polt in izrazito vitko postavo. In vrstniki niso bili prizanesljivi. Za Vogue je razkrila, da so se ji zaradi videza posmehovali. Takrat si ni želela biti visoka in vitka, prav nasprotno. Želela si je biti približno 157 centimetrov visoka in imeti bolj zaobljeno postavo. "Ves čas sem si želela biti majhna in oblinasta," je opisovala svoje takratne predstave o idealnem telesu.

V šoli se je zaradi višine počutila kot čudakinja

Kidmanova je o svojih najstniških letih govorila že večkrat. V intervjuju za Vanity Fair je pripovedovala, da je bila pri 13 letih že približno 175 centimetrov visoka in da je bila zaradi svoje višine zelo opazna. V šoli je dobila tudi neprijazen vzdevek, povezan z njeno postavo. Zaradi višine je bila celo zavrnjena na nekaterih šolskih avdicijah. Danes se to morda zdi skoraj neverjetno. Kako bi lahko lastnost, ki je pozneje postala del njenega prepoznavnega videza, nekoč pomenila razlog za občutek, da ne pripadaš? Toda prav to se je zgodilo. Kidmanova je povedala tudi, da je bila kot otrok zelo sramežljiva in da je celo jecljala. Čeprav je težavo sčasoma premagala, je priznala, da se lahko občutek sramežljivosti občasno še vedno vrne.

icon-expand Danes velja za eno najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralk in modnih ikon. FOTO: Profimedia

Kar je bila nekoč njena največja negotovost, je postalo njena prednost

Zanimivo je, da se je zgodba pozneje popolnoma obrnila. Njena nenavadna višina in vitka postava sta postali del njenega prepoznavnega videza. Ko je začela prodirati v svet mode in filma, so lastnosti, zaradi katerih se je kot najstnica počutila neprijetno, nenadoma postale prednost. Eden najbolj znamenitih trenutkov se je zgodil leta 1997, ko je na podelitvi oskarjev nosila znamenito obleko Johna Galliana. Kidman je pozneje priznala, da ji je prav moda pomagala drugače pogledati na lastno telo. Toda otroške negotovosti niso kar izginile.

icon-expand Nicole Kidman FOTO: Profimedia

"Hotela sem biti nekdo drug"

Njena zgodba je zanimiva predvsem zato, ker kaže, kako močno lahko komentarji vrstnikov vplivajo na to, kako otrok vidi samega sebe. Danes je Nicole Kidman ena najbolj slavnih žensk na svetu. Njena višina, rdeči lasje in značilne poteze so postali del njene prepoznavnosti. Toda pri 14 letih ni videla prihodnje hollywoodske zvezdnice. Videla je dekle, ki je bilo previsoko, presuho in drugačno. In prav zato je njena zgodba tudi danes pomembna. Otroku, ki se zaradi svojega videza počuti manjvrednega, je namreč težko razložiti, da se lahko stvari nekoč popolnoma obrnejo. Da lahko lastnost, zaradi katere se danes počuti kot outsider, čez leta postane nekaj, zaradi česar bo izstopal. Nicole Kidman je svojo drugačnost sčasoma spremenila v del svoje moči. Otroci pogosto ne vidijo tega, kar bodo nekoč videli drugi. Zato je pomembno, da njihove vrednosti ne določajo komentarji vrstnikov.