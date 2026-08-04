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Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"

S.B.
Svet slavnih 0
04. 08. 2026 03.45

Nicole Kidman je razkrila kaj ji je pokojna mama Janelle Kidman svetovala o vzgoji najstniške hčere. Preden je leta 2024 umrla pri 84 letih, je igralka mamo vprašala za nasvet glede svoje hčerke Sunday Rose, ki si je želela vstopiti v svet mode.

Mnogi so opazili, kako nežna in pozorna je bila igralka do svoje hčerke, kar so ujeli tudi v objektiv kamere.

"Naj ji dovolim?" naj bi vprašala Nicole, ko je govorila o hčerini želji po manekenstvu. Mamin odgovor jo je ganil: spomnila jo je, da je tudi sama kot mlado dekle dobila podporo za svoje sanje in da mora zdaj enako svobodo ponuditi tudi svoji hčerki.

Za Nicole je bil to poseben trenutek. Kot je povedala, je nasvet svoje mame razumela kot njeno zadnje darilo vnukinji. Sporočilo, naj Sunday sledi temu, kar jo osrečuje in naj pogumno raziskuje svojo pot.

Nicole Kidman z mamo Janelle Kidman.
Nicole Kidman z mamo Janelle Kidman.FOTO: Profimedia

Sunday Rose stopa po svoji poti

Sunday Rose, ki jo ima Nicole z glasbenikom Keithom Urbanom, je že naredila prve korake v modnem svetu. Svojo manekensko pot je začela z nastopom na modni reviji znamke Miu Miu v okviru pariškega tedna mode, kasneje pa se je pojavila tudi ob mami na prestižnem dogodku Met Gala.

Mlada manekenka je v preteklosti povedala, da je bila njena mama njena največja inspiracija. Kot otrok je pogosto spremljala Nicole na snemanjih in fotografiranjih, kjer je dobila vpogled v ustvarjalni svet mode in filma.

Nicole pa ji poleg podpore predaja tudi praktične življenjske lekcije. Ena najpomembnejših je preprosto pravilo: vedno pridi pravočasno. Po besedah Sunday ji je mama razložila, da to kaže spoštovanje, pripravljenost in hvaležnost za priložnost.

Nicole s hčerko Sunday.
Nicole s hčerko Sunday.FOTO: Profimedia

Materina modrost, ki se prenaša skozi generacije

Kidmanova je pogosto govorila o pomembni vlogi, ki jo je imela njena mama v njenem življenju. Janelle jo je že v mladosti spodbujala, naj verjame vase in sledi svojim ambicijam, zdaj pa igralka enako podporo daje svojim otrokom.

"Najpomembneje je, da otrokom dovolimo, da odkrijejo, kdo so," je sporočilo, ki ga Nicole s svojim odnosom do hčerke prenaša tudi na druge starše.

Za slavno igralko je bila odločitev, da podpre Sunday, še posebej pomembna, saj se je sama nekoč znašla pred podobno izbiro, slediti svoji strasti ali ostati na varni poti. Danes pa svojo mamo nosi s seboj v spominu tudi v tem, kako vzgaja lastne otroke.

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Vir: People.com

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