Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti

S.B.
Svet slavnih 0
05. 05. 2026 08.27

Na letošnji Met Gala 2026, enem najprestižnejših modnih dogodkov na svetu, je avstralsko-ameriška igralka Nicole Kidman poskrbela za poseben trenutek. Na rdeči preprogi se ji je namreč prvič pridružila njena 17-letna hči Sunday Rose Kidman Urban.

nicole kidman

Rdeča preproga Met Gala 2026 je letos ponudila veliko spektakularnih modnih trenutkov, a eden najbolj opaženih ni temeljil le na visoki modi, temveč tudi na osebni zgodbi. Nicole Kidman je namreč prvič na ta prestižni dogodek pripeljala svojo hčerko Sunday Rose Kidman Urban.

Njuna skupna prisotnost je bila še posebej odmevna, saj Met Gala običajno dovoljuje udeležbo šele od 18. leta dalje, kar pomeni, da je mlada debitantka pravzaprav 'kršila' pravilo večera.

Dogodek je letos potekal pod temo Fashion Is Art oz. 'moda je umetnost', kar sta mama in hči odlično interpretirali tudi z izbiro oblačil.

Nicole je blestela v rdeči, s perjem okrašeni večerni obleki modne hiše Chanel, ki simbolizira ljubezen, moč in materinstvo. Sunday Rose pa je izbrala rožnato Diorjevo obleko s cvetličnimi detajli, ki naj bi predstavljali cvetenje in mladost.

Kljub blišču dogodka je Kidmanova v pogovorih z novinarji poudarila tudi bolj vsakdanjo plat življenja svoje hčerke. Razkrila je, da mora Sunday Rose že naslednje jutro nazaj v šolo, kar je dodalo kanček prizemljenosti sicer zelo glamuroznemu večeru.

Mnogi so opazili, kako nežna in pozorna je bila igralka do svoje hčerke, kar so ujeli tudi v objektiv kamere.FOTO: Profimedia

Nicole je svojo hčerko ves čas večera spremljala z nežnimi gestami, od zaščitniškega objema do spodbudnih pogledov, kar je dodalo posebno toplino sicer glamuroznemu dogodku. Mediji Sunday že opisujejo kot vzhajajočo zvezdo, ki jo je k zanimanju za modo in film navdihnilo odraščanje ob slavni materi.

Vir: People.com

Nicole Kidman Sunday Rose Met Gala 2026 zvezdniške družine moda
