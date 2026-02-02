Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?

Trditev je hitro zaokrožila po spletu in sprožila burne odzive, a se je kmalu izkazalo, da zgodba morda ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. Govorica o domnevni milijonski mesečni podpori se je pojavila po komentarju britanske novinarke Marine Hyde v enem od podcastov, kjer je v pogovoru o razmerjih med družinama Beckham in Peltz omenila, da naj bi Nelson Peltz hčerki Nicoli Peltz Beckham namenjal približno milijon dolarjev na mesec. Izjava, izrečena v neformalnem pogovoru, je bila hitro povzeta v številnih tujih medijih, nekateri pa so jo predstavili skoraj kot potrjeno dejstvo, so zapisali pri Page Six.

icon-expand Nicola in Brooklyn Beckham FOTO: Profimedia

Kmalu po razširitvi zgodbe so se oglasili viri blizu Nicole, ki so govorice ostro zanikali. Kot so zapisali na več uglednih spletnih straneh, naj bi bila navedba o milijonski mesečni žepnini popolnoma neresnična in brez kakršnekoli realne podlage. Poudarili so, da gre za pretiravanje oziroma napačno interpretacijo izrečenega komentarja, ki se je nato razrasla v senzacionalistično zgodbo. Tudi drugi mediji so opozorili, da ni nobenih javnih ali zasebnih dokazov, ki bi potrjevali obstoj takšnega finančnega dogovora, in da številni članki temeljijo izključno na govoricah.

Kdo je Nicola Peltz Beckham?

Nicola Peltz Beckham je ameriška igralka in manekenka, ki izhaja iz izjemno premožne družine. Njen oče Nelson Peltz je znan vlagatelj in milijarder, zaradi česar je bila Nicola že od mladosti vajena luksuznega življenjskega sloga. Kljub temu je v preteklosti večkrat poudarila, da želi graditi lastno kariero, ne glede na družinsko ozadje. Leta 2022 se je poročila z Brooklynom Beckhamom, sinom Davida in Victorie Beckham, njuna poroka pa je bila ena najbolj medijsko izpostavljenih tistega leta.

Napetosti z moževo družino