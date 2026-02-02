Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?

Trditev je hitro zaokrožila po spletu in sprožila burne odzive, a se je kmalu izkazalo, da zgodba morda ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled.
Govorica o domnevni milijonski mesečni podpori se je pojavila po komentarju britanske novinarke Marine Hyde v enem od podcastov, kjer je v pogovoru o razmerjih med družinama Beckham in Peltz omenila, da naj bi Nelson Peltz hčerki Nicoli Peltz Beckham namenjal približno milijon dolarjev na mesec. Izjava, izrečena v neformalnem pogovoru, je bila hitro povzeta v številnih tujih medijih, nekateri pa so jo predstavili skoraj kot potrjeno dejstvo, so zapisali pri Page Six.
Kmalu po razširitvi zgodbe so se oglasili viri blizu Nicole, ki so govorice ostro zanikali. Kot so zapisali na več uglednih spletnih straneh, naj bi bila navedba o milijonski mesečni žepnini popolnoma neresnična in brez kakršnekoli realne podlage. Poudarili so, da gre za pretiravanje oziroma napačno interpretacijo izrečenega komentarja, ki se je nato razrasla v senzacionalistično zgodbo.
Tudi drugi mediji so opozorili, da ni nobenih javnih ali zasebnih dokazov, ki bi potrjevali obstoj takšnega finančnega dogovora, in da številni članki temeljijo izključno na govoricah.
Kdo je Nicola Peltz Beckham?
Nicola Peltz Beckham je ameriška igralka in manekenka, ki izhaja iz izjemno premožne družine. Njen oče Nelson Peltz je znan vlagatelj in milijarder, zaradi česar je bila Nicola že od mladosti vajena luksuznega življenjskega sloga. Kljub temu je v preteklosti večkrat poudarila, da želi graditi lastno kariero, ne glede na družinsko ozadje.
Leta 2022 se je poročila z Brooklynom Beckhamom, sinom Davida in Victorie Beckham, njuna poroka pa je bila ena najbolj medijsko izpostavljenih tistega leta.
Napetosti z moževo družino
Zgodba o domnevni žepnini se je pojavila v času, ko so v javnost znova prišla poročila o resnih napetostih med Brooklynom Beckhamom in njegovo družino. Tuji mediji, med njimi tudi Sky News, so poročali, da so se odnosi med Brooklynom ter njegovima staršema, Davidom in Victorio Beckham, močno ohladili.
Brooklyn naj bi se javno distanciral od družine in dal vedeti, da se trenutno ne želi spraviti s starši. Po navedbah virov naj bi bila Nicola v središču družinskega razkola, saj naj bi se v preteklosti počutila nesprejeto in slabo obravnavano, kar naj bi vplivalo tudi na Brooklynovo odločitev, da stopi na ženino stran.
Mediji so ob tem večkrat izpostavili razlike med družinama, tako v odnosih kot tudi v finančnem ozadju, kar je verjetno dodatno spodbudilo govorice o denarju in domnevni žepnini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV