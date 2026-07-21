Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz

Zgodba bratov Williams že dolgo presega nogomet. Njuna pot je prepletena z družinskimi žrtvami, vztrajnostjo in sanjami staršev, ki so za boljšo prihodnost svojih otrok prehodili izjemno težko pot. Prav zato je bila Iñakijeva čestitka po finalu svetovnega prvenstva še toliko bolj čustvena.

"Brat, osvojil si svetovno prvenstvo"

Iñaki Williams je po velikem finalu mlajšemu bratu namenil posebno sporočilo. V njem je poudaril, da Nico ni osvojil le največje nogometne lovorike, ampak je s svojo zgodbo postal navdih številnim ljudem po svetu. Posebej je izpostavil njuno družinsko ozadje in pogum staršev, ki sta se odločila zapustiti Afriko ter po težki poti iskati boljše življenje v Evropi. Njuna mama María je bila med potjo noseča z Iñakijem, družina pa je prestala številne preizkušnje, preden je otrokom uspela omogočiti varnejšo prihodnost.

Dva brata, dve reprezentanci, ena velika zgodba

Posebnost letošnjega svetovnega prvenstva je bila tudi v tem, da sta brata Williams nastopila za različni reprezentanci. Starejši Iñaki Williams je izbral reprezentanco Gane, države, iz katere izvirajo njune družinske korenine, medtem ko je Nico Williams branil barve Španije in se z njo povzpel na svetovni vrh. Kljub temu njuna povezanost ostaja izjemno močna. Na klubski ravni sta dolga leta igrala skupaj pri Athletic Bilbau, kjer sta postala ena najbolj prepoznavnih bratovskih navez v evropskem nogometu.

icon-expand Iniaki in Nico Williams v dresu kluba Athletic Bilbao FOTO: Profimedia

Nico je bil eden od junakov Španije

Mlajši od bratov Williams je imel pomembno vlogo pri španskem uspehu. V finalu je sodeloval pri odločilnem zadetku, saj je z asistenco pomagal Ferranu Torresu do ključnega gola v podaljšku. Po osvojitvi naslova je šel med tribune in zlato medaljo položil okoli vratu svoje mame. Prav ta trenutek je mnoge navijače še posebej ganil, fant, katerega družina je nekoč iskala priložnost za novo življenje, je svojo mamo videl kot del največjega trenutka svoje kariere.

"Tvoja zgodba ni samo naša"

Iñaki je v svojem sporočilu poudaril, da njuna zgodba pripada tudi milijonom ljudi, ki so se morali preseliti, začeti znova in verjeti v boljšo prihodnost. Nico je po njegovih besedah pokazal, da lahko otroci priseljencev dosežejo sanje, ki so se nekoč zdele nedosegljive. Njuno sporočilo je hitro postalo viralno, saj ni govorilo le o nogometu, ampak o družini, vztrajnosti in moči podpore med brati.

Od težke poti do svetovnega vrha

Nico Williams je danes eden največjih španskih nogometnih talentov, a njegova pot do uspeha ni bila samoumevna. Za njegovim zmagoslavjem stojijo leta treninga, odrekanj in predvsem družinska zgodba, ki jo je s svojim uspehom postavil v središče pozornosti. Največji pokal njegove kariere je tako postal še več kot športni dosežek, postal je simbol sanj cele družine.