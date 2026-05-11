Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo

S.B.
Svet slavnih 0
11. 05. 2026 09.26

"Ti si veter pod našimi krili. Srečen materinski dan, moja Jaan. Zelo te imamo radi," je ob kolažu fotografij svoje žene Priyanke Chopra zapisal pevec Nick Jonas.

priyanka chopra

Beseda 'Jaan', ki v hindijščini pomeni ljubezen, življenje ali ljubo osebo, je na družbenih omrežjih hitro postala tema številnih komentarjev. Oboževalci so bili navdušeni nad tem, kako je Jonas sprejel indijsko kulturo svoje žene in jo vključil tudi v svoje javne objave.

Nick je objavil serijo prisrčnih družinskih fotografij, na katerih sta Priyanka in njuna hči Malti Marie med igranjem v bazenu, pa tudi sproščene domače trenutke cele družine. Priyanka se je na objavo odzvala s srčkom in poljubom na Instagramu.

Njuna ljubezenska zgodba velja za eno najbolj odmevnih

Spoznala sta se leta 2017 na prireditvi Vanity Fair Oscar Party, širša javnost pa je njuno razmerje opazila leta 2018, ko sta skupaj prišla na Met Galo. Le nekaj mesecev pozneje je Nick Priyanko zasnubil na grškem otoku Kreta, dan po njenem rojstnem dnevu.

Avgusta 2018 sta se zaročila v tradicionalnem indijskem obredu Roka v Mumbaju, decembra istega leta pa sta se poročila v razkošni palači Umaid Bhawan v indijskem Džodpurju. Imela sta tako hindujski kot krščanski poročni obred, s čimer sta simbolično združila obe kulturi.

Priyanka Chopra in Nick Jonas.FOTO: Profimedia

Postala sta starša hčerki Malti Marie Chopra Jonas

Januarja 2022 sta postala starša hčerkici, ki se je rodila s pomočjo nadomestne matere. Par pogosto poudarja, da jima je starševstvo popolnoma spremenilo življenje in prioritete.

Priyanka Chopra je sicer ena največjih indijskih igralk svoje generacije, svetovno prepoznavnost pa je dosegla tudi v Hollywoodu s serijami in filmi, kot sta Quantico in Citadel. Nick Jonas pa je zaslovel kot član skupine Jonas Brothers ter kasneje uspešno nadaljeval solo glasbeno in igralsko kariero.

Njuna zveza je pogosto v središču pozornosti

Predvsem zaradi 10-letne starostne razlike in prepletanja dveh zelo različnih kultur, je njuna zveza pogosto predmet javnih razprav, vendar oba večkrat poudarjata, da ju povezujejo podobne vrednote, kot so družina, vera in medsebojno spoštovanje. Prav zato je Nickova letošnja objava za materinski dan delovala še posebej osebno in iskreno.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

