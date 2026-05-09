Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys

S.B.
Svet slavnih 0
09. 05. 2026 04.00

Član nekdaj priljubljene glasbene skupine Backstreet Boys Nick Carter je na družbenih omrežjih delil prisrčno fotografijo s svojimi tremi otroki in znova pokazal, kako pomembna mu je družina. Pevec je objavil fotografijo s svojimi tremi otroki in pokazal, kako veliki so že.

nick carter

Nick Carter ima z ženo Lauren Kitt Carter, s katero sta poročena od leta 2014, tri skupne otroke. Lauren je igralka, fitnes trenerka in vplivnica, par pa je skozi leta večkrat javno govoril o veselju do starševstva.

Družina je sicer prestala tudi težke trenutke. Nick in Lauren sta javno spregovorila o več spontanih splavih, ki sta jih doživela pred rojstvom najmlajše hčerke. Lauren je razkrila, da dolgo sploh ni vedela, da je tretjič noseča, saj so zdravniki menili, da po zapletih morda ne bo mogla več imeti otrok.

Njun najstarejši sin se imenuje Odin Reign Carter in se je rodil leta 2016. Leta 2019 sta dobila hčerko Saoirse Reign Carter, leta 2021 pa še drugo hčerko Pearl Carter.

Pevec je tokrat delil fotografijo z otroki in pripisal: "Čas za zajtrk z otroki"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carter pogosto poudarja, da mu otroci pomenijo največ v življenju

V enem od intervjujev je dejal, da bi bilo povsem v redu, tudi če ne bi bil več član benda Backstreet Boys, vse dokler bi še vedno imel svojo družino.

Nick in Aaron Carter
Nick in Aaron CarterFOTO: Instagram

Nickovo zasebno življenje je zaznamovala tudi družinska tragedija

Njegov mlajši brat Aaron Carter je leta 2022 umrl zaradi predoziranja, družina Carter pa je skozi leta javno govorila o težavah z duševnim zdravjem, zasvojenostjo in pritiskom slave. Dokumentarna serija o njihovi družini je razkrila številne boleče podrobnosti o odraščanju slavnih sorojencev.

Kljub številnim vzponom in padcem Carter danes poudarja, da skuša otrokom ustvariti mirno in stabilno okolje ter jim omogočiti čim bolj normalno otroštvo stran od medijskega pritiska.

Vir: People.com

