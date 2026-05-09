Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys

Nick Carter ima z ženo Lauren Kitt Carter, s katero sta poročena od leta 2014, tri skupne otroke. Lauren je igralka, fitnes trenerka in vplivnica, par pa je skozi leta večkrat javno govoril o veselju do starševstva.

Družina je sicer prestala tudi težke trenutke. Nick in Lauren sta javno spregovorila o več spontanih splavih, ki sta jih doživela pred rojstvom najmlajše hčerke. Lauren je razkrila, da dolgo sploh ni vedela, da je tretjič noseča, saj so zdravniki menili, da po zapletih morda ne bo mogla več imeti otrok.

Njun najstarejši sin se imenuje Odin Reign Carter in se je rodil leta 2016. Leta 2019 sta dobila hčerko Saoirse Reign Carter, leta 2021 pa še drugo hčerko Pearl Carter.

Pevec je tokrat delil fotografijo z otroki in pripisal: "Čas za zajtrk z otroki"