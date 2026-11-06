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Nihče ni vedel, da sta dobila dvojčka: Zdaj imata že štiri otroke

S.B.
Svet slavnih 0
06. 11. 2026 08.58

Hollywoodski igralec Nicholas Hoult in njegova partnerica Bryana Holly imata razlog za veliko veselje. Družina se je povečala za dva nova člana, saj sta zakonca po poročanju tujih medijev skrivaj postala starša dvojčkov. Novico sta dolgo uspešno skrivala pred javnostjo, nato pa je v intervjuju presenetljivo razkritje prišlo iz ust igralčevega soigralca.

Bryana Holly
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36-letni igralec, ki ga poznamo iz filmov Možje X, Mad Max: Cesta besa in Superman, je tako postal oče štirih otrok. Da sta z Bryano Holly dobila dvojčka, je razkril komik in igralec Pete Davidson, s katerim Nicholas Hoult trenutno sodeluje pri snemanju filma How to Rob a Bank.

Novico je razkril njegov soigralec

Med pogovorom za oddajo Entertainment Tonight je Pete Davidson pohvalil Houltovo očetovstvo. Opisal ga je kot odličnega očeta in razkril, da ima kar štiri otroke, vse mlajše od sedmih let.

Ko je Davidson svojo izjavo potrdil še s pogledom proti Houltu, je igralec prikimal in kratko odgovoril: "Ja."

Davidson je nato pojasnil, da je Hoult dvojčka dobil v času, ko sta skupaj snemala film. Spomnil se je, da je igralec vsak konec tedna letel domov, da bi bil s svojo družino. To se mu je zdelo zelo lepo in navdihujoče.

Hoult podrobnosti o rojstvu dvojčkov ni razkrival, prav tako zvezdniški par ni objavil uradne napovedi. Po poročanju revije People sta se dvojčka rodila že lani. Predstavniki igralca se na prošnje medijev za komentar sprva niso odzvali.

Nicholas Hoult
Nicholas HoultFOTO: Profimedia

Družino sta ves čas skrbno skrivala pred javnostjo

Nicholas Hoult in 33-letna manekenka Bryana Holly sta par od leta 2016. Čeprav sta skupaj že skoraj desetletje, svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred radovednimi pogledi.

Prvega otroka, sina Joaquina, sta dobila leta 2018. Leta 2022 se jima je rodil še drugi otrok, čigar imena in spola nikoli nista javno razkrila. Zdaj sta družino povečala še z dvojčkoma in tako postala starša štirih otrok.

Namig, da sta dobila še enega oziroma več otrok, se je sicer pojavil že marca letos. Bryana se je takrat udeležila zabave po podelitvi oskarjev, kjer je s svojim videzom pritegnila veliko pozornosti. Ko so se na spletu pojavili neprimerni komentarji o njenem telesu, se je odzvala tudi sama.

Pojasnila je, da je njeno oprsje posledica dojenja in da je mama, ki že nekaj ur ni dojila svojih otrok. Posebej zanimivo je, da je uporabila množino, kar je bil eden od namigov, da je morda rodila dvojčka.

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Tudi očetovstvo mu je spremenilo pogled na življenje

Igralec je že večkrat spregovoril o tem, kako ga je očetovstvo spremenilo. V intervjuju z Jamesom Cordenom leta 2020 je priznal, da mu otroci omogočajo, da se tudi sam znova igra in obuja spomine na svoje otroštvo.

Kljub slavi se Nicholas in Bryana trudita otrokom omogočiti čim bolj običajno otroštvo, stran od medijske pozornosti. Redko jih pokažeta v javnosti, prav tako ne razkrivata veliko podrobnosti o njihovem družinskem življenju.

Vir: E! News

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