Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice

Martha Stewart, ena najbolj znanih ameriških kulinaričnih ikon in podjetnic, je razkrila presenetljivo podrobnost o svojem družinskem življenju. Njena vnuka, Jude Stewart, 14 let, in Truman Stewart, 13 let, jo namreč ne kličeta babica. "Odkar sta se rodila, me kličeta Martha," je 84-letna zvezdnica priznala v televizijski oddaji: "Tudi vsi njuni prijatelji me kličejo Martha. Nihče me ne kliče gospa Stewartova. Nisem gospa Stewartova."

Zakaj brez tradicionalnega naslova?

V ozadju tega je njena hči Alexis, ki matere prav tako ne kliče mami: "Moja hči me kliče Martha. Vedno me je," je pojasnila. Stewartova je priznala tudi, da imata z Alexis bolj odnos prijateljic kot klasičen odnos mati-hči. Pojasnila je tudi, da je bil njen odnos z Alexis v preteklosti nekoliko bolj zapleten, kar je pripeljalo do trenutne dinamike. "Smo zelo različni. Jaz sem ekstrovertirana, ona pa ne."

