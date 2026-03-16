Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice

Martha Stewart, ena najbolj znanih ameriških kulinaričnih ikon in podjetnic, je razkrila presenetljivo podrobnost o svojem družinskem življenju. Njena vnuka, Jude Stewart, 14 let, in Truman Stewart, 13 let, jo namreč ne kličeta babica. "Odkar sta se rodila, me kličeta Martha," je 84-letna zvezdnica priznala v televizijski oddaji: "Tudi vsi njuni prijatelji me kličejo Martha. Nihče me ne kliče gospa Stewartova. Nisem gospa Stewartova."
Zakaj brez tradicionalnega naslova?
V ozadju tega je njena hči Alexis, ki matere prav tako ne kliče mami: "Moja hči me kliče Martha. Vedno me je," je pojasnila.
Stewartova je priznala tudi, da imata z Alexis bolj odnos prijateljic kot klasičen odnos mati-hči. Pojasnila je tudi, da je bil njen odnos z Alexis v preteklosti nekoliko bolj zapleten, kar je pripeljalo do trenutne dinamike. "Smo zelo različni. Jaz sem ekstrovertirana, ona pa ne."
Čeprav imata Martha in Alexis nenavaden odnos, pa si delita eno zanimivo lastnost: uporabo kletvic: "Moja hči zelo preklinja, tudi vnuk. Star je šele 13 let!"
Odnos med Martho in Alexis je bil vedno nekoliko nenavaden. Alexis je v svoji knjigi iz leta 2011 Whateverland: Learning to Live Here opisala materino zelo nevsiljivo metodo vzgoje, ki ni bila posebej prijazna otrokom: "Martha vse počne bolje! Ne moreš zmagati. Če nekaj nisem naredila popolnoma, sem morala začeti znova. Odraščala sem z lepilno pištolo nad glavo," je zapisala.
Kljub temu pa je Alexis z leti začela razumeti svojo mamo. V pogovoru za Today je povedala: "Sva izjemno povezani in obe zelo izražava svoja mnenja. Medtem ko se lahko lepo druživa, se lahko tudi sporečeva ali imava živahno debato." Dodala je še: Če bi se vsi strinjali o vsem, bi bilo zelo dolgočasno."
