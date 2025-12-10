Nežna stran Micka Jaggerja: tako je praznoval rojstni dan sina

Mick Jagger je skupaj z zaročenko Melanie Hamrick delil družinske fotografije, ki prikazujejo srečne trenutke ob družinskem prazniku. Fotografije prikazujejo Deverauxa, kako uživa v dnevu – od druženja na plaži in teniških lekcij do počitnic in potovanj. Melanie Hamrick je ob objavi zapisala: "Srečen rojstni dan, moj angel! Danes dopolniš 9 let! Tako sem ponosna, da sem njegova mama – vsak dan je najlepša avantura z mojim pametnim, divjim, prijaznim Devom." Na eni izmed fotografij Deveraux stoji med staršema pred arheološkim najdiščem, z nasmehom in srečnim izrazom na obrazu, medtem ko ga 82-letni oče objema okoli ramen.

Koliko otrok ima Mick Jagger?

Glasbenik je oče osmih otrok, Deveraux pa je njegov najmlajši sin, ki ga je dobil pri 73 letih. Njegovi ostali otroci so rojeni v različnih obdobjih in z različnimi partnerkami: Marsha Hunt – hči Karis Hunt Jagger (rojena 1970) Bianca Jagger – hči Jade Jagger (rojena 1971) Jerry Hall – štirje otroci: hčeri Elizabeth Jagger in Georgia May Jagger ter sinova James Jagger in Gabriel Jagger Luciana Gimenez – sin Lucas Jagger (rojen 1999) Melanie Hamrick – sin Deveraux Octavian Basil Jagger (rojen 8. decembra 2016)

Pozno očetovstvo – posebni izzivi in radosti