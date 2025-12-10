Bibaleze.si
Nežna stran Micka Jaggerja: tako je praznoval rojstni dan sina

B.R.
Svet slavnih 0
10. 12. 2025 13.31

Rock legenda Mick Jagger, znan po svojem burnem življenju v javnosti, je na Instagramu razkril redkejši, bolj intimen del svojega življenja – praznovanje 9. rojstnega dne najmlajšega sina Deverauxa Jaggerja.

Mick Jagger

Mick Jagger je skupaj z zaročenko Melanie Hamrick delil družinske fotografije, ki prikazujejo srečne trenutke ob družinskem prazniku.

Fotografije prikazujejo Deverauxa, kako uživa v dnevu – od druženja na plaži in teniških lekcij do počitnic in potovanj. Melanie Hamrick je ob objavi zapisala: "Srečen rojstni dan, moj angel! Danes dopolniš 9 let! Tako sem ponosna, da sem njegova mama – vsak dan je najlepša avantura z mojim pametnim, divjim, prijaznim Devom."

Na eni izmed fotografij Deveraux stoji med staršema pred arheološkim najdiščem, z nasmehom in srečnim izrazom na obrazu, medtem ko ga 82-letni oče objema okoli ramen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koliko otrok ima Mick Jagger?

Glasbenik je oče osmih otrok, Deveraux pa je njegov najmlajši sin, ki ga je dobil pri 73 letih. Njegovi ostali otroci so rojeni v različnih obdobjih in z različnimi partnerkami:

Marsha Hunt – hči Karis Hunt Jagger (rojena 1970)

Bianca Jagger – hči Jade Jagger (rojena 1971)

Jerry Hall – štirje otroci: hčeri Elizabeth Jagger in Georgia May Jagger ter sinova James Jagger in Gabriel Jagger

Luciana Gimenez – sin Lucas Jagger (rojen 1999)

Melanie Hamrick – sin Deveraux Octavian Basil Jagger (rojen 8. decembra 2016)

Pozno očetovstvo – posebni izzivi in radosti

Čeprav se je zvezdnik spopadel z velikimi starostnimi razlikami in turbulentnim zasebnim življenjem, mu je uspelo ustvariti pravo družinsko dinamiko. Poleg osmih otrok ima tudi vnuke in pravnuke.

V nedavnem intervjuju je priznal, da je ob rojstvu Deverauxa vedel, da "to ni kot vožnja s kolesom" – starševstvo v poznejših letih prinaša svoje izzive, a tudi posebno zadovoljstvo.

Hkrati je poudaril, da ne načrtuje puščanja velikega dedovanja svojim otrokom. Del svojega premoženja, vključno s katalogom pesmi skupine, namerava donirati v humanitarne namene, kar kaže na njegov odgovoren in premišljen pristop tudi do družine in družbe.

70 in še vedno v formi – zvezdnik znova menja plenice
Preberi še
70 in še vedno v formi – zvezdnik znova menja plenice
