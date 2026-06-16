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92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
16. 06. 2026 10.15

Neymar je znova v središču svetovne medijske pozornosti, potem ko je na družbenih omrežjih skupaj s partnerko Bruno Biancardi objavil videoposnetek, v katerem razkrivata, da pričakujeta še enega otroka.

neymar

"Imamo novico, ki vam jo moramo povedati," je v prisrčnem videoposnetku zapisal brazilski nogometni zvezdnik in razkril, da skupaj s partnerko Bruno Biancardi pričakujeta svojega tretjega skupnega otroka, za nogometaša pa bo to peti otrok.

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Videoposnetek, ki ga je par delil na Instagramu, prikazuje intimni družinski trenutek, v katerem sodelujejo tudi njuni otroci. Razkritje je bilo pripravljeno kot zabavno razkritje spola otroka, v katerem je družina izvedela tudi, da pričakujejo deklico.

To bo za Neymarja že peti otrok

Leta 2011 se je z nekdanjo punco Carolino Dantas razveselil rojstva prvorojenca Davia Lucce. Zadnja leta pa je ogromno prahu dvigoval s svojimi aferami.

Konec leta 2023 se mu je namreč s sedanjo partnerico rodila hčerka Mavie, le nekaj mesecev kasneje po zloglasni aferi pa se je z Amando Kimberly razveselil še rojstva hčerke Helene. Leta 2025 sta se z Bruno razveselila rojstva druge hčerke, Mel.

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Zveza z Bruno Biancardi: vzponi in padci

Neymar in Bruna sta svojo zvezo začela javno razkrivati okoli leta 2021. Od takrat je bila njuna pot zaznamovana z več prekinitvami in ponovnimi združitvami pa tudi z medijskimi ugibanji o nezvestobi in razhodih.

Kljub temu sta v zadnjih letih večkrat pokazala, da ostajata povezana predvsem zaradi družine in skupnih otrok. Bruna Biancardi, brazilska vplivnica in podjetnica, je v tem času postala tudi ena bolj prepoznavnih medijskih osebnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Neymar, ki velja za enega največjih brazilskih nogometašev zadnjega desetletja, je znan po tem, da svoje zasebno življenje pogosto deli z javnostjo, predvsem prek Instagrama, kjer objavlja družinske trenutke, rojstva otrok in pomembne življenjske prelomnice. Mnogokrat pa nogometni zvezdnik polni naslovnice tako zaradi svojih športnih uspehov kot tudi zaradi burnega zasebnega življenja.

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