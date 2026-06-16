92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka

"Imamo novico, ki vam jo moramo povedati," je v prisrčnem videoposnetku zapisal brazilski nogometni zvezdnik in razkril, da skupaj s partnerko Bruno Biancardi pričakujeta svojega tretjega skupnega otroka, za nogometaša pa bo to peti otrok.

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Videoposnetek, ki ga je par delil na Instagramu, prikazuje intimni družinski trenutek, v katerem sodelujejo tudi njuni otroci. Razkritje je bilo pripravljeno kot zabavno razkritje spola otroka, v katerem je družina izvedela tudi, da pričakujejo deklico.

To bo za Neymarja že peti otrok

Leta 2011 se je z nekdanjo punco Carolino Dantas razveselil rojstva prvorojenca Davia Lucce. Zadnja leta pa je ogromno prahu dvigoval s svojimi aferami. Konec leta 2023 se mu je namreč s sedanjo partnerico rodila hčerka Mavie, le nekaj mesecev kasneje po zloglasni aferi pa se je z Amando Kimberly razveselil še rojstva hčerke Helene. Leta 2025 sta se z Bruno razveselila rojstva druge hčerke, Mel.

Zveza z Bruno Biancardi: vzponi in padci

Neymar in Bruna sta svojo zvezo začela javno razkrivati okoli leta 2021. Od takrat je bila njuna pot zaznamovana z več prekinitvami in ponovnimi združitvami pa tudi z medijskimi ugibanji o nezvestobi in razhodih. Kljub temu sta v zadnjih letih večkrat pokazala, da ostajata povezana predvsem zaradi družine in skupnih otrok. Bruna Biancardi, brazilska vplivnica in podjetnica, je v tem času postala tudi ena bolj prepoznavnih medijskih osebnosti.

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