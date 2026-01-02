Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nekdanja tekmovalka Kmetije postala mamica: rodil se je mali Filip

B.R.
Svet slavnih 0
02. 01. 2026 12.09

Nepozaben božič za Karin Lipovnik. Simpatična Korošica in zvezdnica Kmetije je dobila najlepše praznično darilo – sinčka Filipa.

karin

Nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, Karin Lipovnik, in njen partner Haris Trnjanin sta 25. decembra postala starša dečku. Rodil se je njun prvorojenec, ki sta mu dala ime Filip. Novico je 29-letna Korošica objavila na svojem profilu na Instagramu, kjer je v preteklih mesecih redno objavljala tudi informacije o svoji nosečnosti. Karin, ki je javnost spoznala v Kmetiji, kjer je bila ena najbolj priljubljenih in prepoznavnih tekmovalk, se tako zdaj posveča starševstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par je novico o nosečnosti in spolu razkril jeseni, ko sta potrdila, da pričakujeta dečka. Pred rojstvom je Karin na družbenih omrežjih že namignila, da bi bil božični dan popoln datum za prihod njunega prvega otroka.

Karin je prihod svojega prvorojenca na svet naznanila prek Instagrama, kjer je objavila ganljiv video. Vsebina videa vključuje posnetke iz porodne sobe, prikazano je tudi, kako so malega Filipa sprejeli doma, vključno z veselim pozdravom družinskega kužka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Partnerja je Karin spoznala januarja 2022 prek družbenega omrežja, njuno prijateljstvo pa se je razvilo v več kot triletno zvezo. Pred drugim vstopom v Kmetijo sta si priznala globlja čustva. Kot je takrat povedala Karin: "Najbolj naju je povezala najina iskrenost, odprtost in pogovori brez zadržkov."

Karin se je širši javnosti prvič predstavila kot karizmatična in delavna tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, kjer je s svojo osebnostjo osvojila številna srca. Njeno javno potovanje, ki jo je dvakrat pripeljalo pred televizijske kamere in celo do finala, je zgradilo trdno bazo oboževalcev. Ti so ji ostali zvesti tudi po zaključku snemanj, kar dokazujejo številne čestitke in izrazi podpore ob objavi vesele novice.

Pomen imena Filip

Ime Filip izvira iz stare grščine (Philippos), sestavljeno iz dveh delov:

phílos – ljubitelj, prijatelj

híppos – konj

Filip pomeni ljubitelj konj ali tisti, ki ima rad konje.

V antičnih časih so bili konji simbol moči, plemenitosti in poguma, zato ima ime tudi simbolni pomen plemenitega, močnega in spoštovanega človeka.

Ime je bilo pogosto med antičnimi vladarji, najbolj znan je Filip II. Makedonski, oče Aleksandra Velikega.

Filip je tudi svetopisemsko ime (apostol Filip), zato je razširjeno po vsej Evropi.

V Sloveniji je ime priljubljeno, klasično in brezčasno.

Značilnosti, ki jih ljudje pogosto povezujejo z imenom Filip

(na simbolni ravni, ne znanstveno)

- zanesljivost

- umirjena moč

- inteligenca

- prijaznost

- občutek za pravičnost

Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov
Preberi še
Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov
Takšni so bili superfinalisti Kmetije v otroških letih
Preberi še
Takšni so bili superfinalisti Kmetije v otroških letih
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Karin Lipovnik Kmetija rojstvo Filip božični otrok starševstvo Haris Trnjanin Korošica filip
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440