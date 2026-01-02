Nekdanja tekmovalka Kmetije postala mamica: rodil se je mali Filip

Nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, Karin Lipovnik, in njen partner Haris Trnjanin sta 25. decembra postala starša dečku. Rodil se je njun prvorojenec, ki sta mu dala ime Filip. Novico je 29-letna Korošica objavila na svojem profilu na Instagramu, kjer je v preteklih mesecih redno objavljala tudi informacije o svoji nosečnosti. Karin, ki je javnost spoznala v Kmetiji, kjer je bila ena najbolj priljubljenih in prepoznavnih tekmovalk, se tako zdaj posveča starševstvu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Par je novico o nosečnosti in spolu razkril jeseni, ko sta potrdila, da pričakujeta dečka. Pred rojstvom je Karin na družbenih omrežjih že namignila, da bi bil božični dan popoln datum za prihod njunega prvega otroka. Karin je prihod svojega prvorojenca na svet naznanila prek Instagrama, kjer je objavila ganljiv video. Vsebina videa vključuje posnetke iz porodne sobe, prikazano je tudi, kako so malega Filipa sprejeli doma, vključno z veselim pozdravom družinskega kužka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Partnerja je Karin spoznala januarja 2022 prek družbenega omrežja, njuno prijateljstvo pa se je razvilo v več kot triletno zvezo. Pred drugim vstopom v Kmetijo sta si priznala globlja čustva. Kot je takrat povedala Karin: "Najbolj naju je povezala najina iskrenost, odprtost in pogovori brez zadržkov." Karin se je širši javnosti prvič predstavila kot karizmatična in delavna tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, kjer je s svojo osebnostjo osvojila številna srca. Njeno javno potovanje, ki jo je dvakrat pripeljalo pred televizijske kamere in celo do finala, je zgradilo trdno bazo oboževalcev. Ti so ji ostali zvesti tudi po zaključku snemanj, kar dokazujejo številne čestitke in izrazi podpore ob objavi vesele novice.

Pomen imena Filip

Ime Filip izvira iz stare grščine (Philippos), sestavljeno iz dveh delov: phílos – ljubitelj, prijatelj híppos – konj Filip pomeni ljubitelj konj ali tisti, ki ima rad konje. V antičnih časih so bili konji simbol moči, plemenitosti in poguma, zato ima ime tudi simbolni pomen plemenitega, močnega in spoštovanega človeka. Ime je bilo pogosto med antičnimi vladarji, najbolj znan je Filip II. Makedonski, oče Aleksandra Velikega. Filip je tudi svetopisemsko ime (apostol Filip), zato je razširjeno po vsej Evropi. V Sloveniji je ime priljubljeno, klasično in brezčasno.

Značilnosti, ki jih ljudje pogosto povezujejo z imenom Filip