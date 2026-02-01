Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš

B.R.
Svet slavnih 0
01. 02. 2026 09.22

Umrla je nekdanja alpska smučarka Nataša Bokal, ena najboljših slovenskih smučark vseh časov. Ob njeni smrti se je z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih oglasila tudi njena nečakinja, ki se ji je poklonila z osebnimi in toplimi besedami.

bokal

V 59. letu starosti je umrla nekdanja alpska smučarka Nataša Bokal, ena najboljših slovenskih smučark vseh časov. Bila je del legendarne generacije tako imenovanih vražjih Slovenk, ki so v 80. in 90. letih zaznamovale svetovni pokal v alpskem smučanju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob njeni smrti se je Nataši z zelo ganljivim zapisom na Instagramu poklonila nečakinja Ana, ki je zapis začela z besedami: "Mojemu večnemu angelu varuhu." V čustvenem sporočilu je poudarila, da ji teta ni bila le sorodnica, temveč veliko več.

"Po krvi si bila moja teta. Po srcu pa si bila toliko več kot to. Bila si moj tretji starš, oseba, ki me je naučila ločevati med pravim in napačnim, tista, ki mi je dala življenjsko strast in mi pokazala, kako čudovit je lahko naš šport. Bila si oseba, ki sem jo lahko poklicala v dobrem in slabem, podnevi ali ponoči, tista, ki je bila ob meni na vsakem koraku. Bila si moja trenerka, naučila si me discipline in samostojnosti, da se trdo delo izplača in da moraš vedno dati vse od sebe.," je med drugim zapisala ter dodala, da jo je naučila discipline, samostojnosti in vere v to, da se trdo delo vedno izplača. "V čast mi je bilo, da sem bila tvoja nečakinja dvajset let, in za ta čas ti bom večno hvaležna."

Nečakinja se je dotaknila tudi boleče izgube in dejstva, da je bila Nataša Bokal vzeta mnogo prezgodaj, a da se je borila do samega konca. "Vzeli so te od nas mnogo prezgodaj, a borila si se do samega konca in vem, da si zdaj na veliko bolj mirnem kraju, kjer te nič več ne boli. A nosila te bom s seboj za vedno, ne glede na to, kje bom in kdaj, saj brez tebe ni mene. Svoje življenje se bom morala znova naučiti živeti in to bo trajalo nekaj časa, a zmorem, ker si me ti tega naučila."

Zapis je zaključila z besedami: "Rada te imam z vsem srcem in hvala ti za vse."

V 59. letu starosti umrla Nataša Bokal
Preberi še
V 59. letu starosti umrla Nataša Bokal
Tako sta se od ljubljene Mance Košir poslovili hčerki
Preberi še
Tako sta se od ljubljene Mance Košir poslovili hčerki
Nataša Bokal alpsko smučanje smrt ganljiv zapis družinske vezi nečakinja poklon
Prejšnji članek
Svet slavnih

Anouk kot smučarka? Nasmejana Tina Maze s hčerko na snegu

Naslednji članek
Svet slavnih

Kaj je prisililo Angelino Jolie, da zapušča ZDA?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1500