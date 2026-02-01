Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš

Ob njeni smrti se je Nataši z zelo ganljivim zapisom na Instagramu poklonila nečakinja Ana, ki je zapis začela z besedami: "Mojemu večnemu angelu varuhu." V čustvenem sporočilu je poudarila, da ji teta ni bila le sorodnica, temveč veliko več.

"Po krvi si bila moja teta. Po srcu pa si bila toliko več kot to. Bila si moj tretji starš, oseba, ki me je naučila ločevati med pravim in napačnim, tista, ki mi je dala življenjsko strast in mi pokazala, kako čudovit je lahko naš šport. Bila si oseba, ki sem jo lahko poklicala v dobrem in slabem, podnevi ali ponoči, tista, ki je bila ob meni na vsakem koraku. Bila si moja trenerka, naučila si me discipline in samostojnosti, da se trdo delo izplača in da moraš vedno dati vse od sebe.," je med drugim zapisala ter dodala, da jo je naučila discipline, samostojnosti in vere v to, da se trdo delo vedno izplača. "V čast mi je bilo, da sem bila tvoja nečakinja dvajset let, in za ta čas ti bom večno hvaležna."

Nečakinja se je dotaknila tudi boleče izgube in dejstva, da je bila Nataša Bokal vzeta mnogo prezgodaj, a da se je borila do samega konca. "Vzeli so te od nas mnogo prezgodaj, a borila si se do samega konca in vem, da si zdaj na veliko bolj mirnem kraju, kjer te nič več ne boli. A nosila te bom s seboj za vedno, ne glede na to, kje bom in kdaj, saj brez tebe ni mene. Svoje življenje se bom morala znova naučiti živeti in to bo trajalo nekaj časa, a zmorem, ker si me ti tega naučila."

Zapis je zaključila z besedami: "Rada te imam z vsem srcem in hvala ti za vse."