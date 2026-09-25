Ni želel otrok, zato sta se razšla. Danes je do ušes zaljubljen v svojega sinčka

Danes je njuna zgodba videti povsem drugače. Imata sina, Aggie pa pravi, da jo še vedno gane, ko opazuje moškega, ki si nekoč ni znal predstavljati, da bo oče, kako zelo je zaljubljen v svojega otroka.

"Vedela sem, da želim biti mama"

Aggie je na družbenih omrežjih iskreno opisala, kako različna sta bila njuna pogleda na prihodnost, ko sta se prvič zapletla v razmerje. "Ko sva se prvič začela dobivati, je bil prepričan, da si ne želi otrok. Jaz sem vedela, da želim biti mama, in to je postal eden od razlogov, zaradi katerih sva se razšla." Po določenem času narazen sta se znova našla. Takrat sta se odločila za skupno prihodnost, se poročila in štiri leta pozneje postala starša dečka. Aggie je ob tem zapisala, da jo še vedno gane pogled na moža v vlogi očeta. "Opazovati moškega, ki si nekoč ni mogel predstavljati, da bo oče, zdaj pa je popolnoma zaljubljen v to, da je oče, me ne bo nikoli nehalo ganiti." Njena zgodba se je dotaknila številnih prav zato, ker odpira vprašanje, o katerem se pari pogosto pogovarjajo veliko težje, kot se zdi na prvi pogled.

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Kaj pa, če si eden želi otroka, drugi pa ne?

To je ena tistih življenjskih dilem, pri katerih ljubezen sama po sebi pogosto ni dovolj. Če si eden od partnerjev zelo želi otrok, drugi pa jih zagotovo ne želi, lahko vsakršno siljenje ali pristajanje zgolj zaradi strahu pred izgubo partnerja kasneje prinese veliko bolečine. Tudi svetovalka Sahaj Kaur Kohli je za The Washington Post pri podobni dilemi poudarila, da pri vprašanju otrok pravzaprav ni mogoče najti običajnega kompromisa. Pomemben je iskren pogovor o tem, kaj si vsak od partnerjev predstavlja za svoje življenje, pri čemer odločitev ne bi smela temeljiti zgolj na strahu, da bo zaradi nje izgubil drugega. To je tudi razlog, zakaj vprašanje "Ali si želiš otrok?" ni zgolj vprašanje o naslednjih nekaj letih. Gre za vprašanje o življenju, ki ga želi posameznik živeti.

"Ne zdaj" ni vedno enako kot "nikoli"

Pri tem pa obstaja pomembna razlika med tem, da nekdo otrok trenutno ne želi in tem, da jih nikoli ne želi. Človek lahko skozi leta spremeni pogled na družino, odnose in starševstvo. Lahko se spremenijo okoliščine, prioritete, odnos do partnerstva ali predstava o prihodnosti. Prav to se je zgodilo tudi v zgodbi Aggie in Jacoba. Toda to ne pomeni, da bi moral partner, ki si želi otrok, čakati v upanju, da se bo drugi nekoč premislil. Prav tako ni pošteno pričakovati, da bo nekdo postal starš samo zato, da bi ohranil zvezo. Pri tako pomembni življenjski odločitvi je zato ključno predvsem vprašanje: Kaj si v resnici želim jaz, ne kaj si želi moj partner?

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Ko se poti vendarle znova srečajo