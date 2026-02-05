Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je s hudomušno fotografijo svojemu sinu Maksu čestitala ob rojstnem dnevu, s katerim je dopolnil četrt stoletja.

Ob fotografiji je zapisala kratko, a pomenljivo sporočilo: "Četrt stoletja je napolnil moj Maks danes. Vse najboljše." Objava je hitro pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij, ki so se pridružili čestitkam in lepim željam.