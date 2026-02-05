Bibaleze.si
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu

B.R.
Svet slavnih 0
05. 02. 2026 14.46

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju Facebook obeležila poseben družinski jubilej.

Maks

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je s hudomušno fotografijo svojemu sinu Maksu čestitala ob rojstnem dnevu, s katerim je dopolnil četrt stoletja.

Ob fotografiji je zapisala kratko, a pomenljivo sporočilo: "Četrt stoletja je napolnil moj Maks danes. Vse najboljše." Objava je hitro pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij, ki so se pridružili čestitkam in lepim željam.

Nataša Pirc Musar je poročena s podjetnikom Alešem Musarjem, leta 2002 se jima je rodil Maks.

Čestitke ob okroglem rojstnem dnevu so se pod objavo vrstile vse dopoldne, številni sledilci pa so sinu predsednice zaželeli zdravja, sreče in uspehov tudi v prihodnje.

