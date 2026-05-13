Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček

Po poročanju 24ur.com, se bosta Natalija Gros in Rok Kunaver kmalu razveselila prvega skupnega otroka. Par namreč že skupaj skrbi za hčer Elo, ki jo ima Natalija iz pretekle zveze.
Čeprav sta sprva svojo zvezo skrivala pred javnostjo, sta po koncu šova razkrila, da sta postala par. Kot sta takrat povedala, ju povezujejo podobni življenjski pogledi, ljubezen do narave, športa in umetnosti.
Iz zaljubljenosti v zakon in družino
Par je svojo zvezo sčasoma nadgradil tudi z zakonom. Leta 2022 sta se poročila na Dvorcu Zemono, kar je bilo za oba pomembno življenjsko poglavje.
Njuna ljubezen je bila že od začetka prepletena tudi z družinskim življenjem, saj ima Natalija hčerko iz prejšnje zveze, ki jo je Rok hitro sprejel kot del svoje družine. V intervjujih je večkrat poudaril, da je očetovska vloga zanj pomembna in da je z deklico vzpostavil lep odnos.
Kako sta se spoznala
Natalija in Rok sta se spoznala povsem spontano v zakulisju oddaje Zvezde plešejo. Sprva sta bila zgolj sotekmovalca v istem televizijskem projektu, nato pa se je med vajami in snemanji razvila prijateljska bližina, ki je hitro prerasla v romantično zvezo.
Kot sta kasneje povedala sama, sta imela veliko skupnih interesov in podobno energijo, kar ju je še dodatno povezalo. Prav sproščenost v zaodrju in intenzivno druženje med snemanji naj bi bila ključna, da je med njima preskočila iskrica.
