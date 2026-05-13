Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček

S.B.
Svet slavnih 0
13. 05. 2026 11.40

Nekdanja vrhunska športna plezalka Natalija Gros in gledališki igralec Rok Kunaver bosta postala starša. Par, ki se je spoznal leta 2018 v oddaji Zvezde plešejo, svojo ljubezensko zgodbo zdaj nadgrajuje z novim življenjskim poglavjem.

Natalija Gros in Rok Kunaver

Po poročanju 24ur.com, se bosta Natalija Gros in Rok Kunaver kmalu razveselila prvega skupnega otroka. Par namreč že skupaj skrbi za hčer Elo, ki jo ima Natalija iz pretekle zveze. 

Čeprav sta sprva svojo zvezo skrivala pred javnostjo, sta po koncu šova razkrila, da sta postala par. Kot sta takrat povedala, ju povezujejo podobni življenjski pogledi, ljubezen do narave, športa in umetnosti.

Iz zaljubljenosti v zakon in družino

Par je svojo zvezo sčasoma nadgradil tudi z zakonom. Leta 2022 sta se poročila na Dvorcu Zemono, kar je bilo za oba pomembno življenjsko poglavje.

Njuna ljubezen je bila že od začetka prepletena tudi z družinskim življenjem, saj ima Natalija hčerko iz prejšnje zveze, ki jo je Rok hitro sprejel kot del svoje družine. V intervjujih je večkrat poudaril, da je očetovska vloga zanj pomembna in da je z deklico vzpostavil lep odnos.

Rok Kunaver o hčerki Natalije Gros: 'Postali smo prava družina'
Preberi še
Rok Kunaver o hčerki Natalije Gros: 'Postali smo prava družina'
Natalija in Rok
Natalija in RokFOTO: Bor Slana

Kako sta se spoznala

Natalija in Rok sta se spoznala povsem spontano v zakulisju oddaje Zvezde plešejo. Sprva sta bila zgolj sotekmovalca v istem televizijskem projektu, nato pa se je med vajami in snemanji razvila prijateljska bližina, ki je hitro prerasla v romantično zvezo.

Kot sta kasneje povedala sama, sta imela veliko skupnih interesov in podobno energijo, kar ju je še dodatno povezalo. Prav sproščenost v zaodrju in intenzivno druženje med snemanji naj bi bila ključna, da je med njima preskočila iskrica.

Zadovoljna.si To je Nikolina, ki je osvojila srce hrvaškega nogometaša
Zadovoljna.si Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
24ur.com Dončić in Anamaria: ljubezenska pravljica brez srečnega konca?
24ur.com Bajaga ujet v družbi nove partnerke
24ur.com Sara Rutar drugič noseča: Prava ljubezen obrodi sadove
24ur.com Nov par v hrvaškem šovu: poročila se bosta 52-letna Jeannette in 58-letni Simon
24ur.com Zveza Luke in Anamarie: Najstniška ljubezen, ki jo bosta okronala s poroko
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1707