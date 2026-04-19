V 44. letu pričakuje tretjega otroka

Natalie Portman je ena najuspešnejših igralk svoje generacije, znana po filmih, kot so Black Swan , V for Vendetta in Jackie . Zvezdnica ima dva otroka, sina Alepha in hčer Amalie iz zakona s francoskim koreografom Benjaminom Millepiedom . Par se je po več letih zakona razšel, ker naj bi Millepied igralko dalj časa varal.

Zdaj pa je novico o tretji nosečnosti priljubljena hollywoodska igralka razkrila v intervjuju za revijo Harper's Bazaar. To bo Portmanin tretji otrok, hkrati pa prvi z njenim trenutnim partnerjem, francoskim glasbenim producentom Tanguyjem Destableom, znanim tudi pod umetniškim imenom Tepr.

Portmanova je v intervjuju poudarila, da je ob novici zelo hvaležna: "Tanguy in jaz sva zelo navdušena. Zelo sem hvaležna. Vem, da je to privilegij in čudež."

Dodala je tudi, da zaradi izkušenj iz preteklosti, ko so se njeni bližnji soočali z neplodnostjo, zelo občutljivo in spoštljivo gleda na temo nosečnosti. Natalie trenutno živi v Parizu, kjer pravi, da uživa v bolj umirjenem življenjskem slogu. Po navedbah bližnjih virov se počuti dobro in ima več energije, kot je pričakovala v tej fazi nosečnosti.