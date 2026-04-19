V 44. letu pričakuje tretjega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
19. 04. 2026 20.27

Igralka Natalie Portman je pri 44 letih potrdila, da pričakuje svojega tretjega otroka.

Natalie Portman

Natalie Portman je ena najuspešnejših igralk svoje generacije, znana po filmih, kot so Black Swan, V for Vendetta in Jackie. Zvezdnica ima dva otroka, sina Alepha in hčer Amalie iz zakona s francoskim koreografom Benjaminom Millepiedom. Par se je po več letih zakona razšel, ker naj bi Millepied igralko dalj časa varal.

natalie portmanFOTO: Profimedia

Zdaj pa je novico o tretji nosečnosti priljubljena hollywoodska igralka razkrila v intervjuju za revijo Harper's Bazaar. To bo Portmanin tretji otrok, hkrati pa prvi z njenim trenutnim partnerjem, francoskim glasbenim producentom Tanguyjem Destableom, znanim tudi pod umetniškim imenom Tepr.

Portmanova je v intervjuju poudarila, da je ob novici zelo hvaležna: "Tanguy in jaz sva zelo navdušena. Zelo sem hvaležna. Vem, da je to privilegij in čudež."

Dodala je tudi, da zaradi izkušenj iz preteklosti, ko so se njeni bližnji soočali z neplodnostjo, zelo občutljivo in spoštljivo gleda na temo nosečnosti. Natalie trenutno živi v Parizu, kjer pravi, da uživa v bolj umirjenem življenjskem slogu. Po navedbah bližnjih virov se počuti dobro in ima več energije, kot je pričakovala v tej fazi nosečnosti.

Viri: Vogue, Washington Post, Harper's Bazaar

Natalie Portman nosečnost družina slavni materinstvo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

