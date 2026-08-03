Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka

Natalie Portman bo tretjič postala mama

Za 45-letno igralko bo to že tretji otrok. Iz prejšnjega zakona z režiserjem in koreografom Benjaminom Millepiedom ima dva otroka, sina Alepha in hčerko Amalio. Novi dojenček pa bo njen prvi otrok s sedanjim partnerjem, francoskim glasbenikom in producentom Tanguyjem Destableom. Portmanova je novico o nosečnosti prvič javno potrdila spomladi 2026 v intervjuju za revijo Harper's Bazaar. Takrat je povedala, da nosečnost doživlja z veliko hvaležnostjo in da se zaveda, kako poseben privilegij je pričakovati otroka.

icon-expand Natalie Portman FOTO: Profimedia

Nova ljubezen po težkem obdobju

Nosečnost prihaja po precej burnem obdobju v igralkinem zasebnem življenju. Natalie Portman in Benjamin Millepied sta se spoznala med snemanjem filma Črni labod (Black Swan) leta 2009. Millepied je bil pri filmu koreograf, Portmanova pa je za svojo vlogo balerine prejela oskarja. Par se je poročil leta 2012 in skupaj ustvaril družino. Leta 2024 se je njun zakon končal z ločitvijo. Mediji so takrat poročali o krizi v njunem odnosu, povezani z Millepiedovo domnevno nezvestobo, čeprav sta oba predvsem poudarjala željo po zaščiti zasebnosti svojih otrok. Po ločitvi se je Portman osredotočila na družino, delo in življenje v Parizu, kjer že več let živi. Nato je v njeno življenje prišel Tanguy Destable, s katerim naj bi bila povezana od leta 2025.

"To je privilegij in čudež"

Portmanova je ob razkritju nosečnosti spregovorila tudi o tem, kako drugače doživlja materinstvo v štiridesetih. Povedala je, da je zaradi starosti in življenjskih izkušenj bolj mirna ter bolj prisotna v trenutku. Nosečnost dojema kot nekaj zelo posebnega in dragocenega. Igralka je sicer odraščala kot hči zdravnika za reproduktivno zdravje, zato se dobro zaveda, da nosečnost za vse ni samoumevna. Prav zato je, kot je povedala, še toliko bolj hvaležna za svojo izkušnjo.

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Življenje med Parizom, materinstvom in kariero

Čeprav je ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, Portman zadnja leta živi precej umirjeno. Veliko časa namenja otrokoma, umetnosti, sprehodom in življenju v francoski prestolnici. Ob tretji nosečnosti je povedala, da želi uživati v vsakem trenutku. Zanjo to ni le nov začetek, temveč tudi priložnost, da materinstvo doživi z več miru in hvaležnosti kot nekoč.