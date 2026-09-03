Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"

Natalie Imbruglia, ki je pri 51 letih še vedno glasbeno zelo aktivna, je razkrila, da trenutno ne hodi na zmenke. Razlog pa ni v tem, da bi se odpovedala ljubezni, temveč predvsem v tem, da je njeno življenje zapolnjeno z glasbo in materinstvom. V novem intervjuju za britanski i Paper je pevka iskreno spregovorila o svojem ljubezenskem življenju in sinu Maxu Valentinu, ki se je rodil leta 2019. "Trenutno je moj sin ljubezen mojega življenja," je povedala. Ob tem je poudarila, da sinova ljubezen zanjo ni nadomestilo za partnerski odnos, vendar pa ima trenutno zaradi dela in tega, da želi biti sinu na voljo, zelo malo časa za zmenke.

icon-expand Natalie Imbruglia nekoč ... FOTO: Profimedia

"Ni veliko časa za zmenke"

Imbruglia je priznala, da njeno življenje trenutno ni ravno naklonjeno romantičnim podvigom. Njene prioritete so jasne: glasba, delo in predvsem čas, ki ga preživi s sinom. Kot je povedala, je zaradi obveznosti in želje, da je sinu vedno na voljo, za zmenke preprosto ostalo zelo malo prostora. Ob tem pa svojega trenutnega samskega življenja ne predstavlja kot nekaj žalostnega. "Nisem imela trenutka prave depresije, odkar sem postala mama," je povedala in dodala, da ji je sicer materinstvo prineslo več stresa, saj ima zdaj nekoga, za katerega je treba neprestano skrbeti, vendar se je hkrati njena sposobnost ljubiti močno povečala, prav tako pa tudi veselje, ki ga prinaša otrok.

Sina je dobila s pomočjo IVF

Natalie je sina Maxa Valentina dobila leta 2019, ko je bila stara 44 let. Takrat je javno razkrila, da je zanosila s pomočjo oploditve z biomedicinsko pomočjo in darovanega semena. Ob objavi nosečnosti je zapisala, da je bilo materinstvo nekaj, kar si je želela že dolgo, in da je bila hvaležna, da je to postalo mogoče s pomočjo IVF in darovalca sperme. Danes je njen sin star šest let in ima očitno osrednje mesto v njenem življenju.

icon-expand Natalie Imbruglia še vedno ustvarja v glasbi. FOTO: Profimedia

Ljubezen po 50. letu vidi drugače

Imbruglia je v intervjuju spregovorila tudi o svoji preteklosti. Bila je poročena s pevcem skupine Silverchair Danielom Johnsom, s katerim sta se poročila leta 2003 in ločila leta 2008. O svojem nekdanjem zakonu je Imbruglia spregovorila tudi leta 2021, ko sta po dolgih letih skupaj prvič javno podrobneje govorila o njunem razmerju in ločitvi. Takrat je priznala, da je bil Johns ljubezen njenega življenja, njun odnos pa je opisala kot nekaj posebnega, na kar danes gleda s toplino. Poudarila je, da takšna povezanost v življenju ni nekaj samoumevnega in se morda ne zgodi večkrat. "Trenutno pa je moj sin ljubezen mojega življenja," je povedala, vendar hkrati jasno dodala, da sin ni zamenjava za partnersko ljubezen. Gre za drugačno, brezpogojno ljubezen.

Pri 51 letih je srečna s svojim življenjem

Natalie se v zadnjem obdobju ne ukvarja zgolj z zasebnim življenjem, temveč tudi z novo glasbo. Njen novi album Algorithm izide jutri, pri projektu pa je ubrala precej bolj samostojno pot in ga financirala sama. Ustanovila je tudi lastno založbo Landgirl Records. Čeprav se je njeno življenje po 50. letu precej razlikovalo od tistega na vrhuncu njene slave, pevka pravi, da ji trenutni način življenja ustreza. In čeprav trenutno ne išče partnerja, ne pravi, da je ljubezni dokončno zaprla vrata. Za zdaj je preprosto zadovoljna s svojim življenjem in predvsem z vlogo, ki ji pomeni največ: vlogo mame.