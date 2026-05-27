Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka

S.B.
Svet slavnih 2
27. 05. 2026 07.58

Ruska supermanekenka Natalia Vodianova je razkrila, da pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka. Veselo novico je potrdila v intervjuju za francoski Vogue, kjer je tudi pozirala z nosečniškim trebuščkom na naslovnici poletne izdaje revije.

Natalia Vodianova

Natalia Vodianova je ena najbolj znanih ruskih manekenk na svetu, pogosto imenovana tudi Supernova. Rodila se je leta 1982 v mestu Nižni Novgorod v nekdanji Sovjetski zvezi in odraščala v zelo skromnih razmerah. Kot najstnica je skupaj z mamo prodajala sadje na ulici, da bi pomagala preživljati družino.

Pri 16 letih jo je odkril modni agent, kmalu zatem pa se je preselila v Pariz, kjer je začela mednarodno manekensko kariero. Sodelovala je z največjimi modnimi hišami, kot so Louis Vuitton, Chanel, Calvin Klein in Dior. Večkrat je krasila naslovnice revije Vogue in bila med najbolje plačanimi modeli na svetu.

Natalia Vodianova pričakuje svojega šestega otroka.FOTO: Profimedia

Manekenka je mati petih otrok, šesti je na poti

Iz prvega zakona z britanskim aristokratom Justinom Portmanom ima tri otroke, danes pa je poročena z Antoineom Arnaultom, sinom milijarderja Bernarda Arnaulta, lastnika luksuznega imperija LVMH. Skupaj imata dva otroka, zdaj pa pričakujeta še enega.

Po poročanju portala People je manekenka nosečnost dolgo skrivala pred javnostjo, novico pa naj bi zaupala le ožjemu krogu prijateljev in sodelavcev. 

'Razmišljala je o tem, kako srečna je, da ima to priložnost.'

V reviji Vogue je vodja uredniške vsebine Claire Thomson-Jonville ob objavi naslovnice z Natalio pripisala: "Materinstvo je postalo politična tema. V Franciji se je demografska oborožitev prebila v javno razpravo in z njo tudi tiho pritiskanje na ženska telesa in njihove odločitve. Takšnemu okviru popolnoma nasprotujemo.

Ta številka revije raziskuje tudi novo plodnost: kaj v resnici pomeni danes, v vsej svoji kompleksnosti. Nove metode. Drugačni časovni okviri. Ženske, ki se odločajo, ki čakajo, ki najdejo druge poti, ki stopijo nazaj, ki vztrajajo. Praznovanje svobode."

Jako otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim

Komentarji (2)

juventina10 27. 05. 2026 12.48
otrok bo star 20 let,ona pa 64.hormoni ta čas naredijo svoje,se umirjajo ,do 30 let asbi moralo starševstvo biti rešeno,kot je napisala pegysue.sicer pa je ona potemtakem svakinja salme hayek.
PegySue 27. 05. 2026 08.52
Meni je bolj zanimivo dejstvo, da se nekatere ženske tako zelo želijo svoje celo odraslo življenje ukvarjati z otroci. Lepo je, da ima mama rada svoje otroke in se posveča materinstvu, vendar pa sem mnenja, da mora biti tudi čas, ko se posvečamo sami sebi in svojim potrebam. Ampak glede na to, da je precej premožna, sklepam, da ji ob vseh obveznostih, ostaja dovolj časa tudi za to.
