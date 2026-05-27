Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka

Natalia Vodianova je ena najbolj znanih ruskih manekenk na svetu, pogosto imenovana tudi Supernova. Rodila se je leta 1982 v mestu Nižni Novgorod v nekdanji Sovjetski zvezi in odraščala v zelo skromnih razmerah. Kot najstnica je skupaj z mamo prodajala sadje na ulici, da bi pomagala preživljati družino.
Pri 16 letih jo je odkril modni agent, kmalu zatem pa se je preselila v Pariz, kjer je začela mednarodno manekensko kariero. Sodelovala je z največjimi modnimi hišami, kot so Louis Vuitton, Chanel, Calvin Klein in Dior. Večkrat je krasila naslovnice revije Vogue in bila med najbolje plačanimi modeli na svetu.
Manekenka je mati petih otrok, šesti je na poti
Iz prvega zakona z britanskim aristokratom Justinom Portmanom ima tri otroke, danes pa je poročena z Antoineom Arnaultom, sinom milijarderja Bernarda Arnaulta, lastnika luksuznega imperija LVMH. Skupaj imata dva otroka, zdaj pa pričakujeta še enega.
Po poročanju portala People je manekenka nosečnost dolgo skrivala pred javnostjo, novico pa naj bi zaupala le ožjemu krogu prijateljev in sodelavcev.
'Razmišljala je o tem, kako srečna je, da ima to priložnost.'
V reviji Vogue je vodja uredniške vsebine Claire Thomson-Jonville ob objavi naslovnice z Natalio pripisala: "Materinstvo je postalo politična tema. V Franciji se je demografska oborožitev prebila v javno razpravo in z njo tudi tiho pritiskanje na ženska telesa in njihove odločitve. Takšnemu okviru popolnoma nasprotujemo.
Ta številka revije raziskuje tudi novo plodnost: kaj v resnici pomeni danes, v vsej svoji kompleksnosti. Nove metode. Drugačni časovni okviri. Ženske, ki se odločajo, ki čakajo, ki najdejo druge poti, ki stopijo nazaj, ki vztrajajo. Praznovanje svobode."
Vir: People.com
