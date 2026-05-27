Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka

Natalia Vodianova je ena najbolj znanih ruskih manekenk na svetu, pogosto imenovana tudi Supernova. Rodila se je leta 1982 v mestu Nižni Novgorod v nekdanji Sovjetski zvezi in odraščala v zelo skromnih razmerah. Kot najstnica je skupaj z mamo prodajala sadje na ulici, da bi pomagala preživljati družino.

Pri 16 letih jo je odkril modni agent, kmalu zatem pa se je preselila v Pariz, kjer je začela mednarodno manekensko kariero. Sodelovala je z največjimi modnimi hišami, kot so Louis Vuitton, Chanel, Calvin Klein in Dior. Večkrat je krasila naslovnice revije Vogue in bila med najbolje plačanimi modeli na svetu.