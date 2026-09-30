Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok

Chad Lowe, ki ga poznamo tudi kot mlajšega brata igralca Roba Lowa, ima s soprogo Kim Painter poleg Fione še hčerki Mabel in Nixie. "Bila je luč naših življenj," je družina zapisala v izjavi. Toda Fiona ni edini otrok slavnih staršev, čigar življenje se je končalo veliko prezgodaj. Tudi številne druge zvezdniške družine so se morale soočiti z bolečino, ki je ne morejo izbrisati ne slava ne denar.

Chad Lowe izgubil 13-letno hčerko

Igralec Chad Lowe in njegova žena Kim Painter sta sporočila, da je umrla njuna 13-letna hči Fiona. V družinski izjavi so jo opisali kot deklico, ki je bila pametna, ustvarjalna, ljubeča in je zelo rada plesala. Posebej boleče je, da je bila Fiona še otrok. Družina je javnost prosila za molitve in zasebnost, zato številne podrobnosti tragedije za zdaj ostajajo neznane.

icon-expand Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hči FOTO: Profimedia

John Travolta in Kelly Preston izgubila sina

Leta 2009 je tragedija prizadela družino Johna Travolte in njegove žene, pokojne igralke Kelly Preston. Njun sin Jett je umrl pri 16 letih med družinskimi počitnicami na Bahamih. Jett je med počitnicami doživel epileptični napad in se pri padcu hudo poškodoval. Njegova smrt je za Travolto in Prestonovo pomenila eno največjih življenjskih tragedij. Travolta se je svojega sina skozi leta večkrat spomnil tudi javno. Po njegovi smrti sta z ženo leta 2010 dobila še sina Benjamina.

Eric Clapton je svojo bolečino prelil v glasbo

Ena najbolj znanih zgodb je zagotovo zgodba glasbenika Erica Claptona. Njegov štiriletni sin Conor je leta 1991 tragično umrl po padcu skozi okno stanovanja v New Yorku. Clapton je bil zaradi izgube popolnoma pretresen. Bolečina je pozneje dobila glasbeno obliko v eni njegovih najbolj prepoznavnih pesmi "Tears in Heaven". Pesem je postala svetovna uspešnica in ena najbolj znanih skladb o žalovanju. Za glasbenika pa pesem ni bila zgolj uspešnica. Nastala je iz ene najbolj bolečih izkušenj njegovega življenja.

icon-expand Eric Clapton je objavil datume za še eno izvedbo kitarskega festivala Crossroads. FOTO: Profimedia

Pierce Brosnan je izgubil hčerko in soprogo zaradi iste bolezni

Tudi življenje igralca Piercea Brosnana je zaznamovala družinska tragedija. Njegova posvojena hči Charlotte je leta 2013 umrla zaradi raka jajčnikov. Stara je bila 41 let. Posebej boleče je bilo, da je zaradi iste bolezni že leta 1991 umrla tudi Brosnanova prva žena Cassandra Harris, Charlotteina mati. Brosnan je tako v razmeroma kratkem času izgubil dve pomembni ženski v svojem življenju. Brosnan se je po njeni smrti večkrat javno spomnil svoje hčerke in govoril o neizmerni bolečini, ki jo je prinesla njena bolezen in smrt.

Sylvester Stallone je izgubil sina pri 36 letih

Tudi Sylvester Stallone je doživel izgubo otroka. Njegov sin Sage Stallone je umrl leta 2012, star 36 let. Sage je bil prav tako igralec in je skupaj z očetom nastopil v filmu Rocky V. Stallone je o izgubi sina spregovoril tudi v novejšem intervjuju. Opisal je občutke bolečine in krivde, ki so ga spremljali po njegovi smrti. Sage je umrl zaradi koronarne bolezni, povezane z aterosklerozo.

icon-expand Sage Stallone z mamo Sasho in očetom Sylvestrom. FOTO: Profimedia

Lisa Marie Presley je izgubila sina

Izguba otroka je zaznamovala tudi življenje Lise Marie Presley, edine hčerke legendarnega Elvisa Presleyja. Njen sin Benjamin Keough je leta 2020 umrl pri 27 letih. Lisa Marie je bila po njegovi smrti povsem strta in je o žalovanju pozneje tudi javno spregovorila. Leta 2022 je v zapisu o žalovanju opisala, kako težko je vsak dan znova nadaljevati življenje po izgubi otroka. Benjamin je bil pokopan na Gracelandu, kjer je pozneje svoje zadnje počivališče našla tudi njegova mama.

Mike Tyson je izgubil štiriletno hčerko

Leta 2009 je tragedija prizadela tudi boksarja Mikea Tysona. Njegova štiriletna hči Exodus je umrla po nesreči na domu svoje matere v Phoenixu. Deklica se je zapletla v vrvico tekalne steze in se pri tem hudo poškodovala. Tyson je pozneje javno govoril o šoku in žalosti po njeni smrti. Njena smrt je bila za družino še toliko bolj nepredstavljiva, ker je šlo za majhnega otroka.

icon-expand Mike Tyson FOTO: AP

Tudi Usher pozna bolečino izgube otroka

Pevec Usher je leta 2012 doživel izgubo svojega nekdanjega pastorka Kila Gloverja. Enajstletni deček je umrl po nesreči pri vožnji z vodnim skuterjem. Čeprav Usher takrat ni bil več v zakonu s Kilejevo mamo Tameko Foster, je takoj poskušal pomagati družini. Leta pozneje je povedal, da je izguba otroka ena najtežjih stvari, ki jih lahko človek doživi. Za vsemi bleščečimi rdečimi preprogami, uspešnicami in milijonskimi pogodbami se tako skrivajo tudi zgodbe staršev, ki so morali doživeti nekaj, česar si noben starš ne želi niti predstavljati. Ko ugasnejo reflektorji, namreč ostane le bolečina družine, ki je izgubila svojega otroka in spomin, ki ostane za vedno.