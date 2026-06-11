Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez

Nekdanja miss, manekenka in podjetnica Nadia Ferreira je na družbenih omrežjih delila nežno sporočilo ob posebnem dogodku pred prihodom svojega otroka. Ob kolažu fotografij z razkošne zabave je zapisala: "Preden te spoznamo, te praznujemo. Vsaka roža, vsak objem, vsak nasmeh je bil namenjen tebi, punčka. Hvala vsem, ki so naredili ta dan tako poseben za našo rastočo družino."

S tem je razkrila, da je družina pripravila slavje v čast prihajajočemu rojstvu deklice, kar je znano kot "baby shower", tradicionalna zabava, na kateri prijatelji in družina obdarujejo bodočo mamico in praznujejo prihod otroka.