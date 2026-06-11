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Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez

S.B.
Svet slavnih 0
11. 06. 2026 04.00

Manekenka Nadia Ferreira in pevec Marc Anthony sta pred rojstvom svojega otroka organizirala elegantno slavje, o katerem se danes veliko govori. Dogodek je združil bližnje prijatelje in družino ter ustvaril trenutke, polne topline in glamurja, ki jih par rad deli tudi z javnostjo.

nadia ferreira

Nekdanja miss, manekenka in podjetnica Nadia Ferreira je na družbenih omrežjih delila nežno sporočilo ob posebnem dogodku pred prihodom svojega otroka. Ob kolažu fotografij z razkošne zabave je zapisala: "Preden te spoznamo, te praznujemo. Vsaka roža, vsak objem, vsak nasmeh je bil namenjen tebi, punčka. Hvala vsem, ki so naredili ta dan tako poseben za našo rastočo družino."

S tem je razkrila, da je družina pripravila slavje v čast prihajajočemu rojstvu deklice, kar je znano kot "baby shower", tradicionalna zabava, na kateri prijatelji in družina obdarujejo bodočo mamico in praznujejo prihod otroka.

Intimno, a razkošno praznovanje

Čeprav so podrobnosti dogodka omejene na objavljene fotografije, je razvidno, da je šlo za skrbno načrtovano in estetsko dovršeno praznovanje. Prostor je bil okrašen v svetlih, nežnih tonih z obilico cvetja, kar je ustvarilo romantično in umirjeno vzdušje, značilno za luksuzne zasebne dogodke znanih osebnosti.

Partner in glasbena legenda

Nadia Ferreira je poročena z enim najbolj prepoznavnih latino glasbenikov na svetu, Marcom Anthonyjem. Par je v zadnjih letih pogosto v središču pozornosti, predvsem zaradi njune družine in skupnega življenja, ki ga delno delita tudi z javnostjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marc Anthony je že oče več otrok iz prejšnjih razmerij

Med njimi sta tudi dvojčka Emme in Max, ki ju ima z nekdanjo soprogo Jennifer Lopez, poleg njiju pa ima še več otrok iz drugih razmerij.

Čeprav Marc in Nadia svoje zasebno življenje večinoma ohranjata stran od žarometov, takšni trenutki razkrivajo, kako pomembni so jima družina, povezanost in skupni začetki. Razkošno praznovanje ni bilo le estetski dogodek, temveč predvsem simbol pričakovanja novega življenja in veselja, ki ga prinaša širitev družine. Vse kaže, da zvezdniški par novo poglavje pričakuje z veliko topline in hvaležnosti.

Nadia Ferreira Marc Anthony baby shower slavne nosečnice družinsko življenje
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