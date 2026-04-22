Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle

Izjemna Monica Bellucci, simbol ženske fatalnosti in seksapila, je svojo prvo hčerko, Devo Cassel, dobila pri 40 letih, drugo hčerko Léonie pa pri 45. Oče obeh hčera je francoski igralec Vincent Cassel. Belluccijeva in Cassel sta bila v zakonu od leta 1999 do 2013, skupaj pa sta veljala za enega najbolj prepoznavnih evropskih igralskih parov tistega časa. Igralka je večkrat poudarila, da materinstva ni doživljala kot "tekmo s časom", ampak kot osebno odločitev v pravem trenutku življenja. Vedno je zagovarjala idejo, da ženska ne izgubi vrednosti ali priložnosti, če materinstvo pride kasneje; po njenem mnenju ravno nasprotno, pozno materinstvo pogosto pride z večjo stabilnostjo, izkušnjami in jasnostjo.

icon-expand Monica Bellucci in Vincent Cassel FOTO: Profimedia

Po 50. letu: vloga, ki je prelomila pravila Hollywooda

Pri 50 letih je Belluccijeva sprejela vlogo v filmu James Bond Spectre (2015), kjer je igrala Lucio Sciarra. S tem je postala najstarejše Bondovo dekle v celotni zgodovini franšize. To je bilo za Hollywood precej neobičajno, saj so ženske v Bondovih filmih tradicionalno veliko mlajše od glavnega junaka. Belluccijeva je sama poudarila, da je želela biti razumljena kot Bondova ženska in ne Bondovo dekle, saj izraz 'dekle' ne odraža njene starosti, izkušenj in vloge v življenju. Njena vloga je tako postala simbol širšega premika v filmski industriji, da ženske po 40. letu niso več "nevidne", ampak lahko ostanejo seksualno privlačne, kompleksne in pomembne v zgodbi. Belluccijeva je svojo kariero gradila v Evropi in Hollywoodu, pri čemer ni nikoli pristala na omejitve, ki jih industrija pogosto postavlja ženskam. Njena starost nikoli ni bila ovira, ampak zgolj še ena faza kariere.

icon-expand Monica Bellucci leta 2000. FOTO: Profimedia