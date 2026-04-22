Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle

S.B.
Svet slavnih 4
22. 04. 2026 04.00

Monica Bellucci je ena tistih žensk, ki je v pop kulturi postala simbol ideje, da življenje ne sledi vnaprej določenim družbenim pričakovanjem. Njena pot, od modela do mednarodno priznane igralke, je zaznamovana z izbiro, da stvari naredi po svoje: tudi takrat, ko to pomeni kasnejše materinstvo ali vloge, ki jih Hollywood običajno ne ponuja ženskam njenih let.

Monica Bellucci

Izjemna Monica Bellucci, simbol ženske fatalnosti in seksapila, je svojo prvo hčerko, Devo Cassel, dobila pri 40 letih, drugo hčerko Léonie pa pri 45. Oče obeh hčera je francoski igralec Vincent Cassel. Belluccijeva in Cassel sta bila v zakonu od leta 1999 do 2013, skupaj pa sta veljala za enega najbolj prepoznavnih evropskih igralskih parov tistega časa.

Igralka je večkrat poudarila, da materinstva ni doživljala kot "tekmo s časom", ampak kot osebno odločitev v pravem trenutku življenja. Vedno je zagovarjala idejo, da ženska ne izgubi vrednosti ali priložnosti, če materinstvo pride kasneje; po njenem mnenju ravno nasprotno, pozno materinstvo pogosto pride z večjo stabilnostjo, izkušnjami in jasnostjo.

Monica Bellucci in Vincent Cassel
Monica Bellucci in Vincent Cassel

Po 50. letu: vloga, ki je prelomila pravila Hollywooda

Pri 50 letih je Belluccijeva sprejela vlogo v filmu James Bond Spectre (2015), kjer je igrala Lucio Sciarra. S tem je postala najstarejše Bondovo dekle v celotni zgodovini franšize.

To je bilo za Hollywood precej neobičajno, saj so ženske v Bondovih filmih tradicionalno veliko mlajše od glavnega junaka. Belluccijeva je sama poudarila, da je želela biti razumljena kot Bondova ženska in ne Bondovo dekle, saj izraz 'dekle' ne odraža njene starosti, izkušenj in vloge v življenju.

Njena vloga je tako postala simbol širšega premika v filmski industriji, da ženske po 40. letu niso več "nevidne", ampak lahko ostanejo seksualno privlačne, kompleksne in pomembne v zgodbi.

Belluccijeva je svojo kariero gradila v Evropi in Hollywoodu, pri čemer ni nikoli pristala na omejitve, ki jih industrija pogosto postavlja ženskam. Njena starost nikoli ni bila ovira, ampak zgolj še ena faza kariere.

Monica Bellucci leta 2000.
Monica Bellucci leta 2000.

V več intervjujih je poudarjala, da staranje vidi kot pridobivanje globine, ne izgubo vrednosti. Po njenem mnenju se ženska z leti ne zmanjšuje, ampak se oblikuje, umirja in postaja bolj sama sebi zvesta. Ta pogled je eden glavnih razlogov, zakaj je postala kulturna referenca za razprave o staranju, ženskosti in družbenih pričakovanjih.

Njena zgodba kaže, da "pravi čas" za ključne življenjske korake ne obstaja in da vnaprej določenega koledarja ni. Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa je igrala v eni najbolj znanih filmskih franšiz na svetu.

Njena pot ni izjemna zato, ker je nenavadna, ampak zato, ker razbija idejo, da obstaja samo ena "prava" življenjska časovnica. Življenje se ne zaključi pri določenih letih. Takrat se lahko pravzaprav šele zares začne.

Še lepša od svoje slavne mame
Še lepša od svoje slavne mame
Po treh hčerkah tokrat sin
Preberi še
Po treh hčerkah tokrat sin
Prejšnji članek
Nosečnost

To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti

Naslednji članek
Svet slavnih

To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere

Komentarji (4)

Brus123 22. 04. 2026 18.52
A vidite mene leta 2000? Ne ker me še ni bilo!!
golika 22. 04. 2026 10.52
Tudi ona ne pobegne letom, je kar precej stara videti.
robica03 22. 04. 2026 10.16
Fotošop ali pa kirurg. Poglej vse slike.
medvedJEkriv 22. 04. 2026 09.25
Lepa....
