Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet

Na posnetku, ki ga je objavila Molly-Mae Hague , je prikazan trenutek, ko je njena hčerka Bambi prvič spoznala svojega novorojenega bratca. Video je sprožil val odzivov po spletu, saj je prikazal nežno in iskreno družinsko dinamiko, ki je navdušila njene sledilce.

Molly-Mae je svojo prepoznavnost začela graditi v šovu Otok ljubezni, kjer je spoznala svojega partnerja, profesionalnega boksarja Tommyja Furyja. Par je od takrat postal ena najbolj spremljanih mladih družin v Združenem kraljestvu, njihovo zasebno življenje pa redno pritegne veliko pozornosti na družbenih omrežjih.

Skupaj imata hčerko Bambi, ki je v zadnjem obdobju pogosto v središču njihovih objav, ter nedavno rojenega sina.