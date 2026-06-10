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Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet

S.B.
Svet slavnih 0
10. 06. 2026 12.11

Britanska vplivnica in podjetnica Molly-Mae Hague, ki je širši javnosti znana po nastopu v resničnostnem šovu Otok ljubezni, je na družbenih omrežjih delila prisrčen družinski trenutek, ki je hitro postal viralen.

Molly-Mae Hague

Na posnetku, ki ga je objavila Molly-Mae Hague, je prikazan trenutek, ko je njena hčerka Bambi prvič spoznala svojega novorojenega bratca. Video je sprožil val odzivov po spletu, saj je prikazal nežno in iskreno družinsko dinamiko, ki je navdušila njene sledilce.

Družina, ki jo spremlja milijonsko občinstvo

Molly-Mae je svojo prepoznavnost začela graditi v šovu Otok ljubezni, kjer je spoznala svojega partnerja, profesionalnega boksarja Tommyja Furyja. Par je od takrat postal ena najbolj spremljanih mladih družin v Združenem kraljestvu, njihovo zasebno življenje pa redno pritegne veliko pozornosti na družbenih omrežjih.

Skupaj imata hčerko Bambi, ki je v zadnjem obdobju pogosto v središču njihovih objav, ter nedavno rojenega sina.

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Viralni trenutek, ki je navdušil splet

Viralni posnetek prikazuje čustveno srečanje med sorojencema, kjer Bambi prvič spozna svojega bratca. Sledilci so v komentarjih izpostavili, da gre za enega bolj prisrčnih trenutkov, ki jih je mlada družina delila z javnostjo, mnogi pa so poudarili tudi naravno otroško reakcijo in toplino prizora.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Prijavite se lahko TUKAJ.

 

 

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