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Noč Modrijanov skriva posebno zgodbo, ki sega daleč onkraj glasbe

S.B.
Svet slavnih 0
02. 07. 2026 04.00

Ko govorimo o Noči Modrijanov, ne govorimo le o glasbenem spektaklu. Govorimo o dogodku, ki je v zadnjih letih prerasel okvire običajnega koncerta in postal prostor srečevanja generacij, praznovanja slovenske glasbe ter velikih zgodb, ki pogosto živijo še dolgo po zadnjem aplavzu. Modrijani so skozi leta dokazali, da znajo razmišljati širše od odra, o skupnosti, ljudeh in vrednotah, ki povezujejo.

Modrijani nadaljujejo svoje poslanstvo spodbujanja domače glasbene ustvarjalnosti ter povezovanja izvajalcev različnih generacij.

Ansambel Modrijani je nastal leta 2000 na območju Slovenskih Konjic. Skupina je z modernim pristopom k narodnozabavni glasbi uspela nekaj, kar uspe redkim, povezati občinstvo, ki je odraščalo ob Avsenikih, z mlajšimi generacijami. Njihov zaščitni znak so večglasno petje, prepoznavne melodije in spoštovanje slovenske glasbene dediščine, ki jo predstavljajo na sodoben način. Med najbolj prepoznavnimi člani je Blaž Švab, ki je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske narodnozabavne glasbe.

Njihove uspešnice, kot so Moja, Ti moja rožica, Povej in Rock me, že leta sodijo med najbolj predvajane skladbe v svojem žanru, Modrijani pa so redni gostje največjih slovenskih prireditev.

Ansambel Modrijani je nastal leta 2000 na območju Slovenskih Konjic.
Ansambel Modrijani je nastal leta 2000 na območju Slovenskih Konjic. FOTO: Stanko Kozel

Noč Modrijanov je njihova največja zgodba

Dogodek se je skozi leta razvil v edinstven glasbeno-scenski projekt, ki združuje glasbo, ples, gledališke elemente, velike zbore, gostujoče glasbenike in močno simboliko. Blaž Švab je večkrat poudaril, da Noč Modrijanov ni zgolj koncert, ampak poslanstvo in priložnost, da ljudje odidejo domov ponosni na svojo kulturo in pripadnost.

Za prihodnjo izvedbo so Modrijani napovedali še posebej ambiciozen koncept

V ospredju bodo vrednote, kot so skupnost, družina, medsebojni odnosi, skrb za okolje in ljubezen do Slovenije. Simbol dogodka bo čebela, majhno bitje, ki po njihovem mnenju predstavlja sodelovanje, delavnost in povezanost.

Modrijani so skozi leta dokazali, da znajo razmišljati širše od odra, o skupnosti, ljudeh in vrednotah, ki povezujejo.
Modrijani so skozi leta dokazali, da znajo razmišljati širše od odra, o skupnosti, ljudeh in vrednotah, ki povezujejo.FOTO: Stanko Kozel

Razkrivamo eno lepših zgodb letošnje Noči Modrijanov

Zanimiva pa je tudi zgodba o scenografiji. Modrijani v zadnjih letih vse bolj poudarjajo trajnostni vidik dogodka in odgovoren odnos do okolja. Deli scene bodo tokrat dobili novo življenje v obliki otroških igral, kar je povsem v skladu z vrednotami, ki jih izpostavljajo v predstavitvah prihajajoče Noči Modrijanov. Blaž nam je zaupal, da bo tisto, kar je sicer ustvarjeno za nekaj ur glasbenega spektakla, postalo prostor otroške igre še dolga leta po tem, ko bo utihnila zadnja pesem.

O tem, zakaj se Modrijani odločajo za takšne projekte, kako pomembno je mladim odpreti vrata na največje odre in kakšno sporočilo želijo z letošnjo Nočjo Modrijanov poslati Sloveniji, smo se pogovarjali z Blažem Švabom.

Posebno pozornost namenjajo tudi mladim

Že v pripravah na novo Noč Modrijanov so odprli vrata novim glasbenim talentom in iskali mlade glasbenike, ki bodo del zgodbe na velikem odru. To je tudi razlog, da je nastop 56 mladih ansamblov in 300-članskega zbora več kot le programska točka; je konkretna priložnost, da se nova generacija predstavi občinstvu, ki ga sicer dosežejo le največji slovenski izvajalci.

Slogan tokratne Noči Modrijanov je ritem življenja, glas srca.

Noč Modrijanov (24.09.2026 – 25.09.2026) vedno temelji na vrednotah, ki so nam blizu. Tokrat bo Noč govorila o vsem tistem, kar lahko spremeni svet na bolje. Skozi glasbo in ples bo govorila o lepem odnosu do okolja in lepih medsebojnih odnosih. Govorila bo o ljubezni do družine, skupnosti, Slovenije in sveta. Vse to pa bo simbolizirala čebela, tisto malo bitje, ki nas navdušuje in uči, kako živeti bolje.

Vabljeni!

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