Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde

Na nedavni podelitvi zlatih globusov 2026, ki je potekala 11. januarja v prestižnem hotelu Beverly Hilton, je poleg uveljavljenih zvezdnic in zvezdnikov pozornost javnosti ukradel poseben gost. Šestletni Duke McCloud, ki si je nabral slavo z vlogo v seriji 'All Her Fault', je s svojo prisrčno prisotnostjo in pretanjenim občutkom za stil nemudoma postal predmet splošnega občudovanja.

Na vprašanje poročevalca Entertainment Tonight: "Kako je prišlo do te obleke?" je Duke McCloud podal prisrčen odgovor. Pojasnil je tudi, da je bil del pomerjanja, kjer so preizkušali različne 'kostume', kot je dejal sam. Njegova odločitev za turkizno modro obleko je bila premišljena in strateška: "Bila je modra in nanjo sem lahko dodal ta nakit." Nato je s ponosom pokazal na smaragdno broško na svojih prsih.

Novinar je Dukea vprašal tudi, ali je užival v poziranju in fotografiranju, na kar je odgovoril: "Da, seveda sem." Nato je izrazil največje navdušenje nad tem, da bo videl Sarah Snook, ki je igrala njegovo mamo v seriji 'All Her Fault'. Duke je dejal, da je bila Sarah "res prijazna do njega". Dodal je: "Tako prijazna. Igrala se je z mano, smejala se je z mano; bilo je tako zabavno!"