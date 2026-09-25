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Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja

S.B.
Svet slavnih 0
25. 09. 2026 02.30

Na prvi pogled je bila videti kot še ena spektakularna kreacija z odra lepotnega tekmovanja. A obleka, v kateri se je na izboru Miss World predstavila predstavnica Ugande, je skrivala precej globljo zgodbo. Vsak njen sloj je namreč predstavljal enega od sedmih slojev, skozi katere poteka carski rez.

miss ugande
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Predstavnica Ugande Trivia Elle Muhoza je na letošnjem izboru Miss World v Vietnamu pritegnila pozornost tudi s posebno oblikovalsko kreacijo, ki je nastala pod imenom Layers of Life oziroma Plasti življenja. Uradna stran Miss World jo opisuje kot podjetnico iz Ugande, ki se poleg svojega dela posveča tudi človekoljubnim projektom.

Za nenavadno idejo stoji oblikovalka Keesha Abdallah, ki je pri ustvarjanju izhajala iz lastnega izkustva materinstva. Kot je pojasnila, jo je navdihnila neverjetna kompleksnost poroda, pri raziskovanju pa je posebno pozornost namenila sedmim anatomskim slojem, skozi katere kirurg pride pri carskem rezu.

Vsak sloj ima svoj pomen

Obleka ni bila sestavljena iz slojev zgolj zaradi videza. Vsak izmed njih predstavlja del ženskega telesa oziroma potek carskega reza.

Prvi sloj simbolizira kožo, ki ščiti telo. Sledi maščobno tkivo, ki je povezano z zalogami energije in delovanjem organizma.

Tretji sloj predstavlja fascijo, vezivno tkivo, ki povezuje in podpira različne dele telesa. Četrti predstavlja mišico in s tem moč ter fizični napor, povezan s porodom.

Peti sloj predstavlja trebušno mreno oziroma peritonej, šesti pa maternico, prostor, v katerem otrok raste in se razvija.

Na koncu je tu še sedmi sloj, ki predstavlja ovoje, ki otroka varujejo pred rojstvom.

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Ideja se je rodila iz osebne izkušnje

Oblikovalka je povedala, da je bila ideja zanjo zelo osebna, saj je bila v času nastajanja kreacije tudi sama novopečena mama.

Želela je, da obleka ne bi bila zgolj lepa, ampak bi pripovedovala zgodbo o rojstvu.

"Imela sem nekoliko noro idejo, da bi sloje poroda spremenila v couture obleko," je svojo zamisel opisala Abdallahova. Pojasnila je, da jo je pri ustvarjanju navdihovala predvsem čudežnost rojstva in lastna izkušnja materinstva.

Ko je predstavnica Ugande potrdila skico, se je začel precej zahtevnejši del. Idejo je bilo treba prenesti v dejansko kreacijo. Veliko pozornosti so namenili tudi izbiri različnih odtenkov in materialov, saj je morala obleka hkrati ostati modna in ohraniti svojo simboliko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carski rez ni le trenutek rojstva

Carski rez je za številne ženske del njihove porodne zgodbe, vendar se o sami izkušnji pogosto govori predvsem skozi medicinski vidik. Ta kreacija pa je želela pokazati tudi drugo plat: kompleksnost ženskega telesa in neverjetno pot, ki jo telo prehodi, da na svet pride otrok.

Prav zato obleka ni pripovedovala le o operativnem posegu. Njeno sporočilo je bilo predvsem povezano z življenjem, rojstvom in močjo ženskega telesa.

Za mnoge mame namreč porod ni le trenutek, ko prvič zagledajo svojega otroka. Je tudi zgodba njihovega telesa, brazgotin, strahu, moči in okrevanja. In prav eno takšnih zgodb je ta obleka prinesla tudi na svetovni oder lepotnega tekmovanja.

Vir: Story.hr

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