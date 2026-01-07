Bibaleze.si
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka

B.R.
Svet slavnih 0
07. 01. 2026 11.35

Nekdanja atletinja in mis športa Manca Šepetavc s partnerjem Dorianom Hauptmanom pričakuje prvega otroka. Spol malčka ostaja skrivnost, prihod pa je napovedan za maj 2026. Par je novico delil prek Instagrama.

Manca Šepetavc

Manca Šepetavc, znana osebna trenerka in vplivnica, je na Instagramu objavila pomembno življenjsko novico – postala bo mamica. Novico je pospremila s fotografijami, na katerih je Manca v objemu svojega partnerja Doriana Hauptmana.

Marsikdo se Mance Šepetavc spomni z atletskih stez, kjer je blestela kot večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami, njena prepoznavnost pa se je razširila tudi leta 2017, ko je osvojila tudi naziv mis športa.

Poleg Mance Šepetavc je konec lanskega in v začetku tekočega leta še več znanih Slovenk oznanilo nosečnost. Med njimi sta Barbara Perić, lanska udeleženka kuharskega šova MasterChef, ter Laura Beranič, znana iz šovov Sanjski moški in Kmetija, ki je razkritje, da bo otrok prišel leta 2026, delila na silvestrovo. Veselo novico je naznanil tudi sodnik MasterChefa, Mojmir Šiftar, ki bo s soprogo Anjo Šiftar postal starš marca, in spletna vplivnica Petra Parovel, ki že drugič pričakuje deklico, ki jo bo poimenovala Vita.

