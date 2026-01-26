Prihaja dojenček številka dve

Veselo novico je javnosti razkrila Jarah Mariano , ki je na Instagramu obeležila prvi rojstni dan njune hčerke Ke'ale Coral . Ob fotografiji, na kateri je poleg slavljenke opazen tudi njen rastoči nosečniški trebušček, je zapisala osebno in čustveno sporočilo, posvečeno hčerki: "Vse najboljše za 1. rojstni dan, moja punčka. Ko si prišla v moje življenje, sem imela dve povsem jasni misli, eno takoj za drugo – v trenutku bi umrla zate, hkrati pa zdaj vem, da moram živeti čim dlje, da bom lahko ob tebi in skrbela, da boš vedno varna. To je najbolj edinstvena ljubezen, kar sem jo kdaj doživela, tako edinstvena, kot je tudi tvoja duša. V svetu, polnem strahu in sovraštva, vem, da boš s svojo žarečo svetlobo povsod, kamor boš šla, naredila svet lepši in svetlejši za ljudi okoli sebe. Ljubim te, Ke'ala Coral, za vedno. Mama."

Kot navaja PEOPLE, se je prvorojenka igralca Mila Ventimiglie rodila januarja 2025, njeno rojstvo pa je sovpadalo z zelo zahtevnim obdobjem za par. V istem času sta namreč izgubila svoj dom v obsežnih požarih v Los Angelesu, a sta kasneje poudarila, da sta kljub vsemu hvaležna, da sta bila oba varna in da je prihod hčerke prinesel novo upanje ter stabilnost.

Ventimiglia, znan po vlogah v priljubljenih serijah This Is Us, Gilmore Girls in Heroes, svoje zasebno življenje redko deli z javnostjo. Tudi zakon z Jarah Mariano, s katero sta se poročila leta 2023 na zasebni slovesnosti, je dolgo ostal zunaj medijskega radarja, kar je par zavestno ohranjal.

Zakonca za zdaj nista razkrila spola otroka niti predvidenega datuma rojstva.