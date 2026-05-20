Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?

S.B.
Svet slavnih 0
20. 05. 2026 04.00

V zadnjih dneh je družbena omrežja preplavila nova teorija o igralki Millie Bobby Brown, potem ko se je na Instagramu pojavila fotografija, na kateri nosi verižico z obeskom z imenom "Ruth". Mnogi oboževalci so hitro sklepali, da je to ime njene posvojene hčerke.

Millie Bobby Brown

Kaj je sprožilo govorice?

Pozornost je vzbudila fotografija, na kateri igralka nosi nakit z imenom "Ruth". Ker je znano, da je Millie predkratkim postala mama, skupaj s soprogom sta namreč posvojila hčerko, so se na spletu hitro pojavile domneve, da gre za subtilno razkritje otrokovega imena.

A več virov iz sveta zabave poudarja, da gre le za špekulacije, saj Millie ni podala nobene uradne izjave o imenu otroka, družina pa dosledno varuje zasebnost hčerke.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown in Jake BongioviFOTO: Profimedia

"Ruth" je lahko tudi osebna referenca, ne nujno ime otroka

Nekateri mediji dodajajo tudi možnost, da gre za poklon družinskemu članu ali osebni simbol, saj znane osebe pogosto nosijo nakit z osebnim pomenom, ki ni povezan z otroki.

Zakaj je tema tako občutljiva?

Millie Bobby Brown je že večkrat poudarila, da želi zasebnost svoje družine strogo varovati. Tudi njen mož, Jake Bongiovi, sin glasbenika Jon Bon Jovija, naj bi podpiral odločitev, da otrok ne izpostavljata javnosti.

Par je leta 2023 naznanil zaroko, leta 2024 pa sta se poročila na zasebni proslavi. Nedolgo za tem sta postala starša posvojeni hčerki. Ime in podoba otroka pa zaenkrat še nista javno znana.

Čeprav je verižica z napisom "Ruth" sprožila veliko zanimanja, gre trenutno le za spletno teorijo brez uradne potrditve. Zvezdnica in njen mož namreč ostajata pri odločitvi, da podatke o svoji hčerki ohranita zasebne.

Zvezdnica Stranger Things pri 21 letih posvojila deklico: Postati mama je bila vedno moja želja
Preberi še
Zvezdnica Stranger Things pri 21 letih posvojila deklico: Postati mama je bila vedno moja želja
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Preberi še
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Millie Bobby Brown Jake Bongiovi zvezdniki družina zasebnost otrok
Prejšnji članek
Očkov kotiček

Pri 53-ih postal očka tretjemu otroku

Naslednji članek
Svet slavnih

Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke

24ur.com Je zlata verižica razkrila skrivnostno ime hčerke?
Zadovoljna.si Je Kristina Miler res postala mamica?
24ur.com Naomi Campbell delila fotografije z enoletno hčerjo
24ur.com Lily Collins ob očetovem 72. rojstnem dnevu: Kakršen oče, takšna hči
Bibaleze.si Mnogi so presenečeni: Kdo je slavna mamica te mlade lepotice?
24ur.com Pink na koncertu pojasnila, zakaj si je hčerka Willow obrila lase
24ur.com Lana Jurčević delila prvo fotografijo svoje hčerkice: Meni si ves svet
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734