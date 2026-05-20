Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?

Kaj je sprožilo govorice?
Pozornost je vzbudila fotografija, na kateri igralka nosi nakit z imenom "Ruth". Ker je znano, da je Millie predkratkim postala mama, skupaj s soprogom sta namreč posvojila hčerko, so se na spletu hitro pojavile domneve, da gre za subtilno razkritje otrokovega imena.
A več virov iz sveta zabave poudarja, da gre le za špekulacije, saj Millie ni podala nobene uradne izjave o imenu otroka, družina pa dosledno varuje zasebnost hčerke.
"Ruth" je lahko tudi osebna referenca, ne nujno ime otroka
Nekateri mediji dodajajo tudi možnost, da gre za poklon družinskemu članu ali osebni simbol, saj znane osebe pogosto nosijo nakit z osebnim pomenom, ki ni povezan z otroki.
Zakaj je tema tako občutljiva?
Millie Bobby Brown je že večkrat poudarila, da želi zasebnost svoje družine strogo varovati. Tudi njen mož, Jake Bongiovi, sin glasbenika Jon Bon Jovija, naj bi podpiral odločitev, da otrok ne izpostavljata javnosti.
Par je leta 2023 naznanil zaroko, leta 2024 pa sta se poročila na zasebni proslavi. Nedolgo za tem sta postala starša posvojeni hčerki. Ime in podoba otroka pa zaenkrat še nista javno znana.
Čeprav je verižica z napisom "Ruth" sprožila veliko zanimanja, gre trenutno le za spletno teorijo brez uradne potrditve. Zvezdnica in njen mož namreč ostajata pri odločitvi, da podatke o svoji hčerki ohranita zasebne.
