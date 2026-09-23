Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta drugo obletnico zakona zaznamovala precej drugače, kot bi pričakovali od enega najbolj prepoznavnih mladih hollywoodskih parov. Namesto velikega javnega slavja sta pokazala nekaj veliko bolj osebnega, svojo družino. 22-letna igralka je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri z 24-letnim možem stojita na posestvu Villa Cetinale v Toskani, kjer sta se poročila. Oba sta obrnjena stran od kamere, Millie v naročju drži enega od otrok, Jake pa drugega. Ob fotografiji je možu namenila ljubeče sporočilo in zapisala, da ji je v dveh letih spremenil življenje.

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Pred dvema letoma sta bila mladoporočenca, danes sta štirje

Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2021, ko sta se povezala prek družbenih omrežij. Aprila 2023 sta se zaročila, leta 2024 pa sta se poročila na zasebni slovesnosti. Njuna poroka je bila precej bolj intimna, kot bi pričakovali glede na njuno slavo. Prisotni so bili tudi člani njunih družin, med njimi Jakeov oče, glasbenik Jon Bon Jovi. Kasneje sta imela še večje praznovanje v Toskani. Takrat še nista bila starša. Danes pa je njuna družinska slika povsem drugačna. Poleti 2025 sta sporočila, da sta posvojila deklico. Takrat sta poudarila, da si želita novo poglavje življenja doživeti predvsem v miru in zasebnosti. Septembra letos pa je postalo jasno, da se je družina še povečala. Par je sprejel še drugega otroka, prav tako s posvojitvijo.

icon-expand Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi FOTO: Profimedia

Millie si je veliko družino želela že kot deklica

Njuna odločitev za posvojitev ni bila nekaj, kar bi se zgodilo nenadoma. Millie je že pred rojstvom oziroma posvojitvijo prvega otroka večkrat govorila o tem, da si želi postati mama. V podcastu SmartLess je povedala, da si je materinstva želela praktično od otroštva in da jo je pri tem navdihovala tudi njena mama. Povedala je tudi, da sta si z Jakeom želela veliko družino, saj oba prihajata iz štiričlanskih družin. Še posebej zanimiv je njen odnos do posvojitve. Ko je govorila o materinstvu, je pojasnila, da zanjo posvojitev ni nič manj pomembna od biološkega starševstva. Njeno sporočilo je bilo jasno: dom je prostor ljubezni in odprtosti. Junija letos je v pogovoru za podcast Not Gonna Lie povedala tudi, da je bila zanjo najtežja prav negotovost čakanja na klic, da je otrok pripravljen na posvojitev.

"Posvojitev je ljubezen"

V zadnjih mesecih je igralka o svojem pogledu na posvojitev govorila še bolj odkrito. Povedala je, da so bile tudi njene otroške punčke posvojene in da se je že kot majhna deklica predstavljala v vlogi mame. Pri tem je poudarila, da je bila želja po posvojitvi prisotna že dolgo pred tem, ko je spoznala Jakea. Hkrati je jasno povedala, da možnost bioloških otrok zanjo ni izključena. Želi si jih v prihodnosti, vendar materinstva ne deli na pravega in manj pravega glede na način, kako otrok pride v družino.

Kot starša želita otroka zaščititi pred slavo

Morda najbolj zgovoren del njune družinske dinamike je prav tisto, česar ne kažeta. Millie in Jake otrokoma ne razkrivata obraza in njunih imen nista javno objavila. Tudi pri prvi hčerki sta od začetka poudarjala, da želita starševstvo doživljati čim bolj zasebno. Millie je pojasnila, da želi hčerko zaščititi pred neželeno pozornostjo. Ko bo nekoč dovolj stara, pa bo lahko sama odločila, ali želi stopiti pred javnost.

icon-expand Millie Bobby Brown in Jake FOTO: Profimedia

Materinstvo ji je spremenilo pogled na življenje

Po rojstvu oziroma prihodu prve hčerke je Millie v intervjuju za British Vogue povedala, da ji je materinstvo prineslo popolnoma nov pogled na vsakdan. Opisala je, da so njihovi dnevi polni objemov, smeha in ljubezni ter da jo je hčerka naučila, da so majhne stvari v življenju veliko pomembnejše, kot se je zavedala prej. Millie je odrasla pred kamerami. Kot Eleven v seriji Stranger Things je postala svetovna zvezdnica že kot deklica, pozneje pa je poleg igralstva razvila tudi poslovne projekte, se posvečala študiju in svoji kmetiji v Georgii. Zdaj pa je eden njenih najpomembnejših projektov družina.

Jake je pri starševstvu očitno povsem vključen

Tudi Jakeova vloga v njuni družini je vidna predvsem v majhnih trenutkih. Na nedavnih fotografijah je mogoče videti, kako nosi otroka v nosilki, medtem ko Millie v naročju drži starejšo hčerko. Fotografije so nastale med njunim družinskim oddihom v Dolomitih. Tudi njuna javna sporočila kažejo na precej partnerski odnos. Millie je ob svojem 22. rojstnem dnevu med stvarmi, za katere je hvaležna, na prvo mesto postavila moža in hčerko, Jake pa ji je namenil zelo osebno rojstnodnevno voščilo.

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"Naša hiša je polna ljubezni"

Ko je Millie govorila o tem, kakšno družino si želi, je uporabila zelo preprost opis: njihov dom naj bo prostor, v katerem so vrata vedno odprta. In zdi se, da se je njena otroška predstava o veliki družini precej hitro začela uresničevati. V samo dveh letih zakona sta z Jakeom prešla od mladoporočencev do staršev dveh otrok. Pri tem pa ne želita, da bi njuna otroka definirala njuna slava. Millie Bobby Brown je svet spoznal kot Eleven, Jake Bongiovi je sin ene največjih rockerskih zvezdnikov, njuna otroka pa bosta, vsaj za zdaj lahko odraščala predvsem kot otroka. In prav zasebnost je očitno ena od stvari, ki jo želita kot starša najbolj zaščititi.