Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava zvezdnice

Noah Cyrus , malo manj slavna sestra izjemno priljubljene pevke Miley Cyrus , zelo redko deli tako intimne družinske trenutke. Številni sledilci so zapisali, da jih je njena objava "spravila v solze" , predvsem zaradi iskrenega sporočila o materinski ljubezni, času in odraščanju.

Otroci Miley Cyrus , Noah , Braison , Brandi in Trace Cyrus so odraščali pod žarometi javnosti, njihovi družinski odnosi pa so pogosto polnili ameriške tabloide. Veliko pozornosti je sprožila predvsem ločitev Tish Cyrus in Billyja Raya Cyrusa po skoraj treh desetletjih zakona.

V zadnjih letih so mediji večkrat poročali tudi o domnevnih napetostih med posameznimi člani družine, posebej po novi poroki Tish Cyrus. Noah je bila v nekem obdobju celo odsotna z nekaterih družinskih dogodkov, zaradi česar so se pojavila ugibanja o odtujenosti, a je pevka pozneje poudarila, da kljub težkim obdobjem družina ostaja povezana.

"Preplavala sem reko in reka je preplavala mene,

nosili sva druga drugo nazaj proti morju,

nazaj k materi, ki sem jo tako dolgo želela videti,

preplavala sem reko in reka je preplavala mene.

Vse najboljše, mami. Naj vedno najdeva pot druga do druge. Tako lepa si. Rada te imam," je zapisala Noah.



Njena objava je pri mnogih sprožila še toliko močnejši odziv. Fotografije iz porodne sobe in besede, namenjene materi, delujejo kot zelo osebna zahvala ženski, ki jo je spremljala od prvega dne življenja.