Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava zvezdnice

S.B.
Svet slavnih 0
15. 05. 2026 04.00

Noah Cyrus je na Instagramu delila izjemno osebne fotografije dneva, ko se je rodila. Na objavljenih slikah sta njena mama Tish Cyrus in novorojena Noah, ob fotografijah pa je pevka zapisala ganljivo pesem oziroma posvetilo svoji mami.

tish cyrus

Noah Cyrus, malo manj slavna sestra izjemno priljubljene pevke Miley Cyrus, zelo redko deli tako intimne družinske trenutke. Številni sledilci so zapisali, da jih je njena objava "spravila v solze", predvsem zaradi iskrenega sporočila o materinski ljubezni, času in odraščanju.

Družina Cyrus sicer že leta velja za eno najbolj izpostavljenih hollywoodskih družin

Otroci Miley Cyrus, Noah, Braison, Brandi in Trace Cyrus so odraščali pod žarometi javnosti, njihovi družinski odnosi pa so pogosto polnili ameriške tabloide. Veliko pozornosti je sprožila predvsem ločitev Tish Cyrus in Billyja Raya Cyrusa po skoraj treh desetletjih zakona.

Napetosti po ločitvi staršev

V zadnjih letih so mediji večkrat poročali tudi o domnevnih napetostih med posameznimi člani družine, posebej po novi poroki Tish Cyrus. Noah je bila v nekem obdobju celo odsotna z nekaterih družinskih dogodkov, zaradi česar so se pojavila ugibanja o odtujenosti, a je pevka pozneje poudarila, da kljub težkim obdobjem družina ostaja povezana.

Ta družinski škandal je šokiral javnost
Miley in Noah Cyrus.
Miley in Noah Cyrus.FOTO: Profimedia

"Preplavala sem reko in reka je preplavala mene,
nosili sva druga drugo nazaj proti morju,
nazaj k materi, ki sem jo tako dolgo želela videti,
preplavala sem reko in reka je preplavala mene.

Vse najboljše, mami. Naj vedno najdeva pot druga do druge. Tako lepa si. Rada te imam," je zapisala Noah.

Njena objava je pri mnogih sprožila še toliko močnejši odziv. Fotografije iz porodne sobe in besede, namenjene materi, delujejo kot zelo osebna zahvala ženski, ki jo je spremljala od prvega dne življenja.

Noah Cyrus Tish Cyrus družinski odnosi materinstvo slavne družine
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

