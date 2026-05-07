Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd

S.B.
Svet slavnih 0
07. 05. 2026 04.00

Miley Cyrus je v nedavnem intervjuju odkrito spregovorila o svojem odraščanju v središču pozornosti in razkrila, zakaj je bila njena izkušnja drugačna od mnogih drugih otroških zvezd.

Miley Cyrus

Miley Cyrus: "Moj oče je bil vsak dan na snemanju"

Priljubljena pevka Miley Cyrus in zvezdnica serije Hannah Montana je poudarila, da je imel njen oče, Billy Ray Cyrus, ključno vlogo pri njeni varnosti. "Moj oče je bil vsak dan na snemanju, zato ni bilo ničesar, kar bi se lahko zgodilo in, da on tega ne bi vedel," je povedala v intervjuju za Variety.

Dodala je, da nikoli ni bila sama in da jo je družina ves čas aktivno ščitila pred temnejšo platjo zabavne industrije.

"To je problem večine otroških zvezd"

Miley je opozorila tudi na širši problem, ki ga pogosto vidimo pri mladih igralcih. "Veliko teh otrok ima starše, ki si to želijo bolj kot oni, ali pa otroci postanejo glavni vir prihodka družine," je dejala.

Pri njej je bilo drugače. "To nikoli ni bila moja naloga. Vsak cent, ki sem ga zaslužila, je šel na moj račun, ker so bili moji starši dobri," je poudarila.

Miley Cyrus
Miley CyrusFOTO: Profimedia

Zakaj je bila njena zgodba drugačna

Medtem ko so številni nekdanji otroški igralci kasneje razkrivali težke izkušnje, Miley pravi, da jo je prav močna družinska podpora obvarovala.

Njena starša nista bila odvisna od njenega uspeha, oče pa je bil fizično prisoten na snemanju. To je kombinacija, ki je ustvarila varno okolje, kakršnega mnogi drugi niso imeli. A vendar se ob tem poraja vprašanje, koliko otrok v zabavni industriji dejansko dela zase in koliko za druge?

Cyrusova danes poudarja, da je prav zaradi takšne podpore lahko ohranila nadzor nad svojim življenjem, kljub zgodnji slavi.

Vir: Variety.com

Miley Cyrus otroške zvezde vzgoja družinska podpora šovbiznis
