Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce

Nekdanja zvezdnica serije Hannah Montana je v intervjuju pred leti priznala, da ji družba otrok ni vedno prijetna. Kot je takrat pojasnila, je bila v obdobju odraščanja pogosto obkrožena z otroki, zaradi česar je dobila precej neposredno mnenje o njihovem vedenju. "Ne obožujem otrok," je povedala za W Magazine in dodala, da se ji zdijo pogosto zelo nesramni. Posebej jo zmoti, kadar otroci do svojih staršev ne pokažejo spoštovanja.

"Če bi jaz tako govorila svoji mami, bi ostala brez vsega"

Pevka je v pogovoru opisala tudi situacije, v katerih otroci po njenem mnenju prestopijo mejo. Kot primer je navedla prizor, ko otrok od mame zahteva, naj ga fotografira, pri tem pa se do nje vede pokroviteljsko in jo sprašuje, ali sploh zna uporabljati telefon. Takšno vedenje jo je očitno močno zmotilo. Spomnila se je namreč, kako bi se na podobno nespoštljiv odnos do svoje mame odzvali njeni starši. "Če bi se jaz tako pogovarjala s svojo mamo, ne bi imela telefona, računalnika ali televizije," je v intervjuju pojasnila Miley. S svojimi besedami je opozorila na razliko med otroki, ki si želijo več samostojnosti, in tistimi, ki po njenem mnenju pri tem pozabijo na osnovno spoštovanje do staršev.

icon-expand Miley z očetom. FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki je tudi sama odraščala pred očmi javnosti

Miley je svetovno slavo dosegla kot najstnica, ko je v Disneyjevi seriji Hannah Montana igrala šolarko, ki je živela dvojno življenje kot popzvezdnica. Njeno odraščanje je spremljala množica oboževalcev, pozneje pa je z glasbo in javnimi nastopi večkrat presegla podobo, ki si jo je ustvarila v mladosti. Zato so njeni pogledi na otroke in vzgojo še posebej zanimivi. Čeprav je bila sama nekoč najstnica, ki je odraščala pod drobnogledom javnosti, je v omenjenem intervjuju poudarila predvsem pomen spoštovanja med otroki in starši. Kaj pa vi menite? So otroci danes bolj nespoštljivi do staršev, kot v preteklosti?