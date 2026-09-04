Odpovedala se je družinskemu priimku, njen slavni oče pa je povedal to

Mnogi so se ob tem vprašali, kako bo na odločitev reagiral njen slavni oče Billy Ray Cyrus, še posebej zaradi zapletene družinske dinamike in obdobij odtujenosti, o katerih se je v zadnjih letih veliko pisalo. Njegov odziv pa je presenetil s toplino.

"Vedno sem jo klical samo Miley"

Billy Ray Cyrus je hčerkino odločitev javno podprl in poudaril, da jo je že od nekdaj klical preprosto Miley. "Družina mi zdaj pomeni bolj kot kadar koli prej. Svojo deklico sem vedno klical Miley. Samo ... Miley," je zapisal. Ob tem je razkril tudi zanimivo podrobnost iz lastne kariere. Preden je leta 1992 zaslovel z uspešnico Achy Breaky Heart, je tudi sam nastopal preprosto kot Cyrus. Hčerkino odločitev je nato primerjal z glasbenimi ikonami, ki jih prepoznamo že po enem samem imenu, med drugim je omenil Dolly, Cher, Elvisa in Princea. "To je naraven razvoj za ikonično superzvezdnico. In legenda se nadaljuje," je zapisal ter dodal, da se že veseli njenega novega albuma.

icon-expand Miley z očetom na enem izmed svojih ikoničnih nastopov. FOTO: Profimedia

Miley je bila Miley že dolgo pred svetovno slavo

Pravzaprav se pevka že od otroštva povezuje z imenom Miley. Rodila se je kot Destiny Hope Cyrus, vendar je zaradi svojega nasmejanega značaja kot deklica dobila vzdevek Smiley, ki se je pozneje skrajšal v Miley. Danes si je težko predstavljati, da bi svetovno znana pevka uporabljala katero koli drugo ime. Odraščala je v družini, v kateri je bila glasba praktično del vsakdana. Njen oče Billy Ray Cyrus je bil že velika country zvezda, mama Tish Cyrus pa je igrala pomembno vlogo pri družinskih in poslovnih projektih. Toda Miley je zelo hitro stopila iz očetove sence.

Ko sta oče in hči skupaj osvojila televizijo

Še kot najstnica je Miley dobila vlogo, ki ji je spremenila življenje. V seriji Hannah Montana je igrala deklico, ki je živela dvojno življenje, navadno najstnico podnevi in svetovno popzvezdnico ponoči. Posebnost serije je bila, da je njenega televizijskega očeta igral prav Billy Ray. Njuna resnična družinska vez je bila tako pomemben del zgodbe, ki je osvojila milijone gledalcev po svetu. Ob 20. obletnici serije se je Miley znova ozrla na obdobje Hannah Montane, ob tem pa se je pokazalo tudi, kako kompleksna je bila povezava med družino in neverjetno zgodnjo slavo. Miley je odraščala praktično pred očmi svetovne javnosti. Medtem ko so njeni vrstniki živeli običajno mladostništvo, je ona že kot najstnica postala ena najbolj prepoznavnih mladih zvezdnic na svetu. Kasneje se je večkrat preobrazila, od Disneyjeve zvezdnice do provokativne pop izvajalke in nato do večkrat nagrajene glasbenice, ki je s pesmijo Flowers osvojila tudi grammyja.

icon-expand Odnosi med družinskimi člani Cyrus so bili vedno zelo napeti. FOTO: Profimedia

Zapletena družinska zgodba

Za bleščečo javno podobo družine Cyrus se je v zadnjih letih skrivala precej bolj zapletena zgodba. Razhod Billyja Raya in Tish Cyrus po skoraj treh desetletjih zakona je močno vplival na družinsko dinamiko. V javnosti so se pojavila ugibanja o tem, da so se družinski člani znašli na različnih straneh, odnosi med nekaterimi pa so se očitno precej ohladili. Miley je bila v nekem obdobju očitno odtujena tudi od očeta. Javnost je to opazila med drugim leta 2024, ko se mu v zahvalnem govoru ob prejemu grammyja ni zahvalila, čeprav je omenila svojo mamo in druge pomembne ljudi v življenju. Toda družinska zgodba se očitno ni končala z odtujenostjo. V zadnjem obdobju so se pojavili znaki, da sta Miley in Billy Ray ponovno našla pot drug do drugega. Ob 20. obletnici Hannah Montane je bilo jasno, da njuna skupna zgodovina ostaja pomemben del življenja obeh.

Je opustitev priimka tudi simbol novega začetka?

Miley razlogov za odločitev, da se v novi glasbeni eri predstavlja samo s svojim imenom, ni neposredno povezala z družinskimi odnosi. A odločitev prihaja v obdobju, ko se je o odnosih v družini Cyrus veliko govorilo, zato ni presenetljivo, da so se pojavila ugibanja. Billy Ray pa je s svojim odzivom jasno pokazal, da odločitve ne razume kot zavrnitev družine. Nasprotno. Poudaril je, da je bila zanj vedno preprosto Miley, deklica, ki jo je vzgajal in imel rad že dolgo pred svetovno slavo, grammyji in milijoni oboževalcev.