Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta

Tekmovanje je med 21. in 23. julijem 2026 potekalo na Severnem Irskem, na igrišču Lough Erne Resort, kjer so se zbrali mladi golfisti iz različnih držav. Mila je nastopila v kategoriji deklic do 9 let (U9 Girls) in z odličnimi predstavami premagala konkurenco ter osvojila laskavi naziv Champion of Champions World Champion 2026.
Majhna igralka z velikim športnim uspehom
Mila Ferjanič je s svojo predanostjo, zbranostjo in ljubeznijo do golfa dokazala, da tudi najmlajši športniki lahko posežejo po največjih uspehih. Zmaga na tako pomembnem mednarodnem tekmovanju je izjemen dosežek, saj se je pomerila z vrstnicami z vsega sveta.
Za njen uspeh stojijo številni treningi, vztrajnost in podpora okolice, ki mladim športnikom omogoča razvoj njihovih talentov.
Ponosni tudi v Golf klubu Ptuj
Na njen uspeh so še posebej ponosni v Golf klubu Ptuj, kjer Mila trenira in predstavlja eno izmed mladih upov slovenskega golfa. Njena zmaga je pomemben mejnik ne le zanjo, ampak tudi za razvoj in prepoznavnost golfa med mladimi v Sloveniji.
Golf namreč ni le šport natančnosti in tehnike, temveč zahteva tudi veliko potrpežljivosti, koncentracije in psihične pripravljenosti, lastnosti, ki jih Mila pri svojih rosnih letih že očitno razvija.
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