Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta

Tekmovanje je med 21. in 23. julijem 2026 potekalo na Severnem Irskem , na igrišču Lough Erne Resort , kjer so se zbrali mladi golfisti iz različnih držav. Mila je nastopila v kategoriji deklic do 9 let (U9 Girls) in z odličnimi predstavami premagala konkurenco ter osvojila laskavi naziv Champion of Champions World Champion 2026 .

Mila Ferjanič je s svojo predanostjo, zbranostjo in ljubeznijo do golfa dokazala, da tudi najmlajši športniki lahko posežejo po največjih uspehih. Zmaga na tako pomembnem mednarodnem tekmovanju je izjemen dosežek, saj se je pomerila z vrstnicami z vsega sveta.

Za njen uspeh stojijo številni treningi, vztrajnost in podpora okolice, ki mladim športnikom omogoča razvoj njihovih talentov.