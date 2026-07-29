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Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta

S.B.
Svet slavnih 0
29. 07. 2026 03.00

Slovenski golf je dobil novo mlado športno ime, na katero bomo v prihodnje zagotovo še slišali. Komaj devetletna Mila Ferjanič, članica Golf kluba Ptuj, je na prestižnem mednarodnem tekmovanju Champion of Champions 2026 osvojila naslov svetovne prvakinje v svoji starostni kategoriji.

mila

Tekmovanje je med 21. in 23. julijem 2026 potekalo na Severnem Irskem, na igrišču Lough Erne Resort, kjer so se zbrali mladi golfisti iz različnih držav. Mila je nastopila v kategoriji deklic do 9 let (U9 Girls) in z odličnimi predstavami premagala konkurenco ter osvojila laskavi naziv Champion of Champions World Champion 2026.

Majhna igralka z velikim športnim uspehom

Mila Ferjanič je s svojo predanostjo, zbranostjo in ljubeznijo do golfa dokazala, da tudi najmlajši športniki lahko posežejo po največjih uspehih. Zmaga na tako pomembnem mednarodnem tekmovanju je izjemen dosežek, saj se je pomerila z vrstnicami z vsega sveta.

Za njen uspeh stojijo številni treningi, vztrajnost in podpora okolice, ki mladim športnikom omogoča razvoj njihovih talentov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponosni tudi v Golf klubu Ptuj

Na njen uspeh so še posebej ponosni v Golf klubu Ptuj, kjer Mila trenira in predstavlja eno izmed mladih upov slovenskega golfa. Njena zmaga je pomemben mejnik ne le zanjo, ampak tudi za razvoj in prepoznavnost golfa med mladimi v Sloveniji.

Golf namreč ni le šport natančnosti in tehnike, temveč zahteva tudi veliko potrpežljivosti, koncentracije in psihične pripravljenosti, lastnosti, ki jih Mila pri svojih rosnih letih že očitno razvija.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Mila Ferjanič golf mladi športniki svetovna prvakinja uspeh
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