Miki Vlahovič drugič dedek: Hči Tia povila sina Lina

Miki Vlahovič je potrdil, da je njegova hči Tia v sredo, 8. julija, rodila sina. Novorojenček z imenom Lin Repina je zdrav, starša pa sta že delila prve utrinke s sinom na družbenih omrežjih.
Pevec in njegova žena Petra sta tako postala babica in dedek drugemu vnuku, saj se je pred tem rojstva hčerke že razveselil njun starejši sin Mark Vlahovič.
Tia in njen mož Gašper sta se razveselila prvega otroka le nekaj dni po obeležitvi prve obletnice svoje poroke, kar predstavlja naravno nadaljevanje njune skupne poti.
Veselo novico je prvi uradno obznanil Tijin mož, Gašper Repina, ki je preko spletnih omrežij ponosno delil trenutek z javnostjo. Ob tem je izpostavil ponos staršev in toplino, ki so jo ob tej priložnosti pokazali ožji družinski člani.
Miki Vlahovič, ki v javnosti vedno nastopa s preudarnostjo, je hitro sledil objavi in potrdil, da je družinska sreča popolna. Najmlajši član je v dom Vlahovičevih prinesel veliko razlogov za veselje. Družina je tudi ob tej priložnosti pokazala, da najlepše življenjske trenutke najraje deli z ljudmi, ki jim veliko pomenijo.
Prihod novega člana se sklada s številnimi drugimi pomembnimi datumi v družini
Junija sta Tia in Gašper obeležila prvo obletnico poroke, kar pomeni, da je letošnje leto zanju resnično prelomno. Miki in njegova žena Petra sta hkrati praznovala svoj okrogli jubilej, 30 let skupnega življenja.
Miki je dedek postal že ob rojstvu Markove hčerke, zdaj pa se je družina razveselila še enega vnuka. Prihod malega Lina je prinesel nov razlog za praznovanje in še več živahnega dogajanja v družinskem krogu.
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