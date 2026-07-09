Miki Vlahovič drugič dedek: Hči Tia povila sina Lina

Miki Vlahovič je potrdil, da je njegova hči Tia v sredo, 8. julija, rodila sina. Novorojenček z imenom Lin Repina je zdrav, starša pa sta že delila prve utrinke s sinom na družbenih omrežjih.

Pevec in njegova žena Petra sta tako postala babica in dedek drugemu vnuku, saj se je pred tem rojstva hčerke že razveselil njun starejši sin Mark Vlahovič.

Tia in njen mož Gašper sta se razveselila prvega otroka le nekaj dni po obeležitvi prve obletnice svoje poroke, kar predstavlja naravno nadaljevanje njune skupne poti.