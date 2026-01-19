Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika

Slovenski umetnik Miha Erič, znan kot nadarjen glasbenik in instrumentalist, ki je nastopal z več zasedbami, med katerimi so bili Prismojeni profesorji bluesa in Samuel Blues, ter ustvarjal avtorske glasbene projekte v sodelovanju z drugimi glasbeniki, se je razveselil prav posebnega 'paketa'.

"Ko te življenje preseneti. 14. 1. 2026 sta se naši veliki družini, sinovoma Maksu in Frenku ter hčerki Mileni, pridružila enojajčna dvojčka Josip (2800 g) in Lucijan (2700 g) in zapolnila še zadnje kotičke našega srca. Vsi živi, zdravi in srečni," je zapisal glasbenik in objavil prisrčen kolaž fotografij svoje družine.