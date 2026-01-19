Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika

Slovenski umetnik Miha Erič, znan kot nadarjen glasbenik in instrumentalist, ki je nastopal z več zasedbami, med katerimi so bili Prismojeni profesorji bluesa in Samuel Blues, ter ustvarjal avtorske glasbene projekte v sodelovanju z drugimi glasbeniki, se je razveselil prav posebnega 'paketa'.
"Ko te življenje preseneti. 14. 1. 2026 sta se naši veliki družini, sinovoma Maksu in Frenku ter hčerki Mileni, pridružila enojajčna dvojčka Josip (2800 g) in Lucijan (2700 g) in zapolnila še zadnje kotičke našega srca. Vsi živi, zdravi in srečni," je zapisal glasbenik in objavil prisrčen kolaž fotografij svoje družine.
Ime Lucijan
V Sloveniji ima ime Lucijan 305 prebivalcev. Po pogostnosti je med moškimi imeni na 396. mestu, med vsemi imeni pa zaseda 791. mesto.
Lucijan je ime, ki poleg osnovnega pomena svetlobe nosi tudi močno simbolno in čustveno vrednost.
Simbolni pomen
- svetloba v temi – oseba, ki prinaša upanje
- nov začetek – pogosto povezano z rojstvom, prelomnimi trenutki
- razsvetljenje in modrost – notranje vodstvo, jasnost misli
Psihološki vtis imena
Ime Lucijan zveni:
- mirno, a hkrati odločno
- intelektualno in nekoliko umetniško
- plemenito in redko, brez pretirane modernosti
Pogosto se povezuje z ljudmi, ki:
- razmišljajo globoko,
- imajo izrazit občutek za pravičnost,
- delujejo tiho, a z močnim vplivom.
Kdaj ima Lucijan god?
Ime Lucijan goduje 8. januarja, kar dodatno poudarja simboliko novega začetka in svetlobe ob začetku leta.
Različice imena
Lucian (angleško, romunsko)
Luciano (italijansko, špansko)
Lucien (francosko)
Lucijan (slovensko, hrvaško, srbsko)
Ime Josip ima močan, tradicionalen in zelo lep pomen
Izvor in pomen imena Josip
Ime Josip izhaja iz hebrejskega imena Jōsēph, ki pomeni:
Bog bo dodal,
Bog naj poveča ali
Bog je naklonil.
Gre za ime, ki simbolizira blagoslov, rast, novo življenje in upanje, zato je zelo pogosto povezano z rojstvom otrok in družinsko srečo.
Lastnosti, ki jih tradicionalno pripisujejo imenu Josip
- zanesljivost in delavnost
- potrpežljivost in vztrajnost
- močan čut za družino
- notranja stabilnost in mir
Ime Josip pogosto nosijo ljudje, ki so tiha opora drugim, a hkrati zelo trdni v svojih vrednotah.
Svetopisemski in kulturni pomen
Ime Josip ima izjemno bogato tradicijo:
- Sveti Jožef, Jezusov rejnik in zaščitnik družine,
- Jožef iz Stare zaveze – simbol modrosti, odpuščanja in vztrajnosti.
Zaradi teh zgodb ime nosi pomen zaščite, predanosti in odgovornosti.
Kdaj ima Josip god?
Ime Josip goduje 19. marca, na praznik svetega Jožefa, ki velja tudi za zavetnika družin, očetov in delavcev.
Različice imena
Jožef (slovensko)
Joseph (angleško, francosko)
Giuseppe (italijansko)
José (špansko, portugalsko)
Josip (hrvaško, slovensko)
Število prebivalcev Slovenije z imenom Josip je 1.449. Po pogostnosti je med moškimi imeni na 141. mestu, med vsemi imeni pa na 308. mestu.
