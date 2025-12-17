Po 45. letu drugič mamica kljub izzivom z neplodnostjo

Veselo novico je Michelle Kwan delila na Instagramu, kjer je objavila fotografijo novorojenke in razkrila njeno ime. Ob tem je zapisala, da se je rojstvo hčerke zgodilo prej, kot je pričakovala: "Božič je prišel prej. Z neizmernim veseljem delim novico, da je prispela najina deklica Della Rose Kwan." Opisala je tudi prve trenutke po rojstvu, ki so jo globoko zaznamovali. Ko je novorojenko prvič držala v naročju, jo je preplavil občutek, ki ga je težko ubesediti: "Ko sem jo držala v naročju, se je moje srce v hipu podvojilo." Posebej čustven je bil tudi trenutek, ko je njena prvorojenka Kalista Belle v bolnišnici spoznala mlajšo sestrico: "Ko sem videla svojo hčerko, kako je vstopila v bolnišnico, da bi spoznala svojo sestrico, so mi v oči privrele solze."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dolga pot do materinstva in hvaležnost za čudež

Michelle Kwan je že ob rojstvu prve hčerke leta 2022 odkrito spregovorila o zahtevni poti do materinstva. Tudi tokrat ni skrivala, da je bila pot polna izzivov: "Vedno sem sanjala o tem, da bi imela otroke, in ko je Kalista prišla na svet, sem bila že takrat neizmerno hvaležna za čudež, ki se je po letih poskusov zdel nemogoč." Druga nosečnost je bila, kot pravi sama, nova čustvena preizkušnja: "Tudi ta pot je bila prava čustvena vožnja z vlakcem."

icon-expand Športnica s prvorojenko FOTO: Profimedia

Ob tem je poudarila, kako hvaležna je ljudem, ki so ji stali ob strani: "Neskončno sem hvaležna svoji ljubezni, s katero si delim življenje, svoji družini, brez katere danes ne bi bila tukaj, ter izjemnim zdravnikom in podporni ekipi, ki so pomagali, da se je ta čudež zgodil." Po več kot desetletju upanja je trenutek rojstva zanjo še vedno skoraj nepredstavljiv: "Po več kot desetletju upanja še vedno težko verjamem, da je ta trenutek resničen." Kot ena najuspešnejših umetnostnih drsalk vseh časov je športnica svoje telo dolga leta potiskala do skrajnih meja. Nosečnost pa jo je navdala z novim spoštovanjem do njegove moči in njegovih omejitev: "Kot olimpijka sem svoje telo potiskala do skrajnih meja in bila vedno znova osupla nad njegovo močjo, vendar me je nošenje novega življenja navdalo s še večjim občudovanjem." Hkrati je priznala, da je bila izkušnja tudi ponižujoča in polna negotovosti: "Bili so trenutki frustracije, ko sem se zavedla, kako malo imam nadzora. To je bil ponižen opomnik, da plodnosti nihče od nas ne more popolnoma predvideti."

Sporočilo podpore vsem, ki se soočajo z neplodnostjo