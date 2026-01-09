Bibaleze.si
Prvič mama pri 44 letih

B.R.
Svet slavnih 0
09. 01. 2026 08.40

Za 44-letno zvezdnico serije Downton Abbey se je novo leto začelo z najlepšo možno novico.

Michelle Dockery

Po poročanju revije HELLO! je igralka Michelle Dockery povila svojega prvega otroka, ki ga je dobila z možem, filmskim producentom Jasperjem Waller-Bridgeom.

Par so pred kratkim opazili na zimskem sprehodu, Michelle je delovala sproščeno in zadovoljno, Jasper je medtem njunega novorojenčka nosil v nosilki, pripeti na prsih.

Nosečnost je razkrila na rdeči preprogi

Zvezdnica je nosečnost prvič razkrila septembra lani na londonski premieri filma Downton Abbey: The Grand Finale. Na rdeči preprogi je zasijala v elegantni pastelno modri obleki, ki je poudarila njen nosečniški trebušček in požela številne navdušene odzive.

Približno v istem obdobju je o nosečnosti spregovorila tudi v oddaji The Tonight Show With Jimmy Fallon, kjer je z nasmehom povedala: "Počutim se odlično. Vstopam v svojo 'poskočno' fazo." Igralka nikoli ni razkrila predvidenega datuma poroda, prav tako ostajata skrivnostna spol in ime otroka.

Ljubezenska zgodba z Jasperjem Waller-Bridgeom

Michelle Dockery in Jasper Waller-Bridge sta se srečala leta 2019, potem ko so ju predstavili skupni prijatelji. Jasper je mlajši brat priznane igralke in scenaristke Phoebe Waller-Bridge, znane po seriji Fleabag. Po več letih zveze sta se leta 2023 poročila na intimni, a zvezdniško obarvani slovesnosti, ki so se je udeležili številni Michelleini soigralci iz serije Downton Abbey, med njimi Lily James, Hugh Bonneville in Laura Carmichael.

Novo poglavje po letih bolečine

Rojstvo prvega otroka ima za Michelle še posebej globok čustveni pomen. Dogodek prihaja nekaj več kot desetletje po tem, ko je doživela eno najtežjih osebnih izgub. Leta 2015 je njen zaročenec, irski publicist John Dineen, umrl zaradi redke oblike raka. Star je bil komaj 34 let, bolezen pa so mu diagnosticirali le 15 mesecev pred smrtjo.

V intervjuju za The Guardian leta 2017 je Michelle odkrito spregovorila o svoji bolečini in se brez zadržkov označila za vdovo: "Da, imam se za vdovo. Bila sva zaročena in v srcu poročena, zato se tako tudi počutim."

Spomnila se je tudi njegove izjemne moči v zadnjih mesecih življenja: "Nikoli nisem izgubila upanja. John se ni niti enkrat pritožil – nikoli. To nama je dalo moč. Ta pozitivnost, to upanje na čudež, te drži pokonci."

Njuno razmerje sta dolga leta ohranjala stran od oči javnosti. Spoznala sta se leta 2013 prek Michelleinega soigralca Allena Leecha, leto pozneje pa je igralka v enem redkih intervjujev nežno omenila: "V svojem življenju imam čudovitega moškega z Irske."

Michelle Dockery prvič mama nosečnost pri 44 Downton Abbey zvezdnica
Naslednji članek
Svet slavnih

Želel je denar za stave

