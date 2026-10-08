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Zvezdnika se ločujeta, sledi boj za skrbništvo

S.B.
Svet slavnih 0
08. 10. 2026 09.31

Hollywoodski par je po letih vzponov in padcev tudi uradno pred ločitvijo. Mia Goth je vložila zahtevo za ločitev od Shie LaBeoufa, v sodnih dokumentih pa zahteva tudi skrbništvo nad njuno štiriletno hčerko Isabel.

Shia LaBeouf in Mia Goth
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Igralka Mia Goth je v torek v Los Angelesu vložila zahtevo za ločitev od igralca Shie LaBeoufa. Kot razlog za konec zakona je navedla "nepremostljive razlike", kot datum njune ločitve pa je navedla 28. julij 2025.

Par ima štiriletno hčerko Isabel, rojeno marca 2022. Prav glede nje je v sodnih dokumentih posebna pozornost. Gothova zahteva primarno pravno in fizično skrbništvo nad deklico, nekateri mediji, ki so vpogledali v dokumente, pa njeno zahtevo opisujejo kot zahtevo po izključnem pravnem in fizičnem skrbništvu. Ob tem naj bi zahtevala, da ima LaBeouf pravico do stikov s hčerko.

To pomeni, da si igralka želi, da bi bila hčerka v njenem primarnem varstvu, medtem ko bi njen oče še vedno imel možnost obiskov oziroma stikov z njo. O skrbništvu bo odločalo sodišče.

Shia LaBeouf
Shia LaBeoufFOTO: Profimedia

Skupaj sta bila več kot desetletje

Mia Goth in Shia LaBeouf sta se spoznala leta 2012 na snemanju filma Nymphomaniac: Vol. II in začela razmerje. Njuna ljubezenska zgodba je bila vse prej kot mirna, večkrat sta se razšla in ponovno našla pot drug do drugega.

Leta 2016 sta se poročila, leta 2018 pa sta že govorila o ločitvi. Kljub temu sta se pozneje ponovno zbližala in leta 2020 znova nosila poročna prstana. Marca 2022 se jima je rodila hčerka Isabel.

Tokrat pa je videti, da je konec njunega zakona dokončen. Igralka je v dokumentih kot datum razhoda navedla julij lani, kar pomeni, da sta bila po sodnih navedbah že več kot leto dni ločena, preden je uradno vložila zahtevo za ločitev.

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LaBeouf se je po razhodu preselil

Po razhodu se je LaBeouf iz Los Angelesa preselil v New Orleans. Njuno zasebno življenje je bilo v zadnjem letu sicer večkrat predmet medijskega zanimanja.

V začetku letošnjega leta je bil igralec v New Orleansu aretiran po incidentu v lokalu med praznovanjem Mardi Grasa. Pozneje je priznal krivdo za prekrške, povezane z napadom in bil obsojen na dve leti pogojne kazni. Sodišče mu je naložilo tudi programe zdravljenja zaradi težav z alkoholom, izobraževanje ter obvladovanje jeze.

Hčerka je zanju pomenila velik preobrat

Oba sta po rojstvu Isabel javno govorila o tem, kako močno je starševstvo spremenilo njuno življenje.

LaBeouf je kmalu po rojstvu hčerke povedal, da se mu je zdelo, kot da je očetovstvo nekakšen "reset", Gothova pa je leta 2025 materinstvo opisala kot zelo intenzivno izkušnjo in dejala, da je hčerka največje darilo njenega življenja.

Kljub temu njuna zveza očitno ni preživela novih težav. Zdaj bo poleg ločitve ena ključnih točk postopka tudi vprašanje, kako bo urejeno življenje njune štiriletne hčerke.

Zvezdnica je v vlogi sicer zahtevala tudi, da sodišče ne bi prisodilo preživnine nobenemu od njiju. Za zdaj ne ona ne LaBeouf javno nista podrobneje komentirala najnovejših sodnih postopkov.

Mia Goth Shia LaBeouf ločitev skrbništvo starševstvo
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