Njena hčerka je prava kopija slavne mame

Metka je ob objavi fotografije svojih dveh otrok zapisala zelo osebno voščilo, v katerem ni skrivala, kako težko verjame, da je njen fant že dopolnil 12 let.

"Dvanajst! Kam je šel ta čas? Včeraj ga je bilo za polovico manj, danes pa ima že večjo številko noge od mene in počasi me gleda nekam sumljivo od zgoraj," se je pošalila.

Etijenu je zaželela predvsem zdravje, srečo in pogum, pa tudi to, da bi ohranil svojo prijaznost, hudomušnost in dobro srce.

"Preskakuj ovire, pa če bo kakšna previsoka, jo obidi. Če ne bo šlo niti tako, pa poišči svojo pot," mu je položila na srce in dodala, naj si upa poskusiti, naj se ne boji padcev ter naj se vedno znova pobere.