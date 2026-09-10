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Njena hčerka je prava kopija slavne mame

S.B.
Svet slavnih 0
10. 09. 2026 09.06

"Moja otroka. Moj največji zaklad. In moja največja skrb, da bo z njima vedno vse okej," je ob fotografiji svojih dveh otrok zapisala Metka Albreht. Nekdanja miss Slovenije in danes uspešna stilistka ob družinskih trenutkih pogosto pokaže, kako pomembna sta ji otroka, tokrat pa je bil povod prav poseben, njen sin Etijen je praznoval 12. rojstni dan.

Metka Albreht

Metka je ob objavi fotografije svojih dveh otrok zapisala zelo osebno voščilo, v katerem ni skrivala, kako težko verjame, da je njen fant že dopolnil 12 let.

"Dvanajst! Kam je šel ta čas? Včeraj ga je bilo za polovico manj, danes pa ima že večjo številko noge od mene in počasi me gleda nekam sumljivo od zgoraj," se je pošalila.

Etijenu je zaželela predvsem zdravje, srečo in pogum, pa tudi to, da bi ohranil svojo prijaznost, hudomušnost in dobro srce.

"Preskakuj ovire, pa če bo kakšna previsoka, jo obidi. Če ne bo šlo niti tako, pa poišči svojo pot," mu je položila na srce in dodala, naj si upa poskusiti, naj se ne boji padcev ter naj se vedno znova pobere.

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Posebna vez med mamo in otrokoma

Metka ima dva otroka, starejšo hčerko Alino in sina Etijena. O njiju je skozi leta večkrat spregovorila na družbenih omrežjih, predvsem ob njunih rojstnih dnevih in drugih pomembnih mejnikih.

Ob fotografiji, ki jo je tokrat delila, pa je marsikdo verjetno najprej opazil nekaj drugega. Alina je namreč na pogled zelo podobna svoji mami. 

Danes je Alina že odrasla mlada ženska, medtem ko je Etijen še vedno njen srčni fant, ki je pravkar zakorakal v novo obdobje odraščanja.

"Midve z Alino in tati smo tvoj team"

Posebej simpatičen del Metkinega zapisa je tudi družinska podpora, ki jo je namenila sinu. Poudarila je, da imajo doma svoj tim za vse življenjske trenutke, od navijanja in objemov do teženja in crkljanja.

"Radi te imamo do neba in nazaj," je zapisala in svoje voščilo zaključila z velikim rojstnodnevnim "JUHEEEJ!".

Metka tudi sicer ne skriva, da ji družina pomeni ogromno. Pred leti je ob svojem rojstnem dnevu zapisala, da je zanjo med največjimi življenjskimi razlogi za hvaležnost prav to, da ima dva zdrava otroka, partnerja in poklic, ki ga obožuje.

Zdaj pa je njen fant uradno še eno leto starejši. In čeprav mama še vedno težko verjame, kako hitro čas beži, je iz njenega zapisa jasno predvsem eno: na svojega 12-letnika je neizmerno ponosna.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Metka Albreht družina odraščanje materinstvo rojstni dan
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