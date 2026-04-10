Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi

Šest vnukov, mlajših od šest let

76-letna igralka je povedala, da ima kar šest vnukov, vsi pa so mlajši od šest let. V šali je priznala, da je v njihova življenja morda celo preveč vključena, a prav to jo neizmerno osrečuje. Gre za to, da ujameš vsako sekundo, ker veš, kako hitro vse mine, je povedala in s tem ganila številne starše in stare starše po svetu.

Meryl Streep

Zaradi vnukov pogosto na letalu

Ker njeni otroci živijo na različnih koncih ZDA, je priznala, da je pogosto na letalu, samo zato, da lahko preživi več časa z vnuki. To ji predstavlja pravo veselje, saj dobro ve, kako hitro otroci rastejo. Njene besede so še posebej ganljive, ker poudarjajo univerzalno resnico: čas z otroki in vnuki je neprecenljiv in ga ni mogoče dobiti nazaj.

Meryl Streep in Grace Gummer.

Biti babica je božansko

Meryl je svojo izkušnjo opisala z eno samo besedo: božansko. Poudarila je, da ji ogromno pomeni, da ji njeni otroci zaupajo dovolj, da lahko aktivno sodeluje v življenju njihovih otrok. Prav v teh majhnih trenutkih vidi največjo srečo, kljub vsem hollywoodskim uspehom in bogati karieri.

