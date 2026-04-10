Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi

S.B.
Svet slavnih 0
10. 04. 2026 04.00

Legendarna igralka Meryl Streep je v redkem in zelo osebnem intervjuju spregovorila o eni svojih najljubših življenjskih vlog, vlogi babice šestim vnukom. V pogovoru za Vogue je razkrila, da ji trenutki z najmlajšimi družinskimi člani pomenijo nekaj povsem posebnega.

Meryl Streep

Šest vnukov, mlajših od šest let

76-letna igralka je povedala, da ima kar šest vnukov, vsi pa so mlajši od šest let. V šali je priznala, da je v njihova življenja morda celo preveč vključena, a prav to jo neizmerno osrečuje.

Gre za to, da ujameš vsako sekundo, ker veš, kako hitro vse mine, je povedala in s tem ganila številne starše in stare starše po svetu.

Meryl Streep
Meryl StreepFOTO: Profimedia

Zaradi vnukov pogosto na letalu

Ker njeni otroci živijo na različnih koncih ZDA, je priznala, da je pogosto na letalu, samo zato, da lahko preživi več časa z vnuki. To ji predstavlja pravo veselje, saj dobro ve, kako hitro otroci rastejo.

Njene besede so še posebej ganljive, ker poudarjajo univerzalno resnico: čas z otroki in vnuki je neprecenljiv in ga ni mogoče dobiti nazaj.

Meryl Streep in Grace Gummer.
Meryl Streep in Grace Gummer.FOTO: Profimedia

Biti babica je božansko

Meryl je svojo izkušnjo opisala z eno samo besedo: božansko.

Poudarila je, da ji ogromno pomeni, da ji njeni otroci zaupajo dovolj, da lahko aktivno sodeluje v življenju njihovih otrok. Prav v teh majhnih trenutkih vidi največjo srečo, kljub vsem hollywoodskim uspehom in bogati karieri.

Vloga, ki ji pomeni največ

Čeprav jo svet pozna po nepozabnih filmskih vlogah, je prav vloga babice tista, ki jo danes najbolj izpolnjuje. Njene iskrene besede so lep opomnik, da so družina, bližina in skupni trenutki največje bogastvo, ne glede na slavo ali uspeh.

Prejšnji članek
Svet slavnih

Tako je videti znana zvezdnica po porodu

Naslednji članek
Razvoj otroka

Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile

