V dvodelni dokumentarni seriji je prva dama ZDA spregovorila tudi o svojem edincu, 20-letnem Barronu Trumpu, ki študira na newyorški univerzi. Melania je poudarila, da imata zelo odprt odnos in da se lahko sin nanjo obrne, kadar koli potrebuje nasvet. "Vedno mu bom stala ob strani. Imava zelo odprto komunikacijo o življenju. Vedno bom tukaj zanj. In on ve, da je moja prioriteta in da bo vedno moja prioriteta," je povedala. Svoj način materinstva je opisala tudi z nekoliko bolj hudomušno izjavo. "Sem zelo kul mama za Barrona in ga na to ves čas spominjam," je dejala. A ob tem je jasno izrazila tudi prepričanje, da mora imeti sin pravico do lastnih odločitev. Ne želi namreč, da bi mu vsiljevala svoje želje ali pričakovanja.

icon-expand Barron in Melania Trump. FOTO: Profimedia

Sinu ne želi določati življenjske poti

Melania je v pogovoru z režiserjem Brettom Ratnerjem poudarila, da želi sinu predvsem omogočiti, da postane to, kar si želi sam. Čeprav jo zanima njegovo življenje in mu je vedno pripravljena svetovati, se zaveda, da mora sprejemati tudi lastne odločitve. "Zelo pomembno se mi zdi, da živi življenje, ki si ga želi, in da počne tisto, kar ga osrečuje. Ne želim ga nadzorovati. Ima svoj um, svoj značaj in svoja prepričanja, kar spoštujem," je pojasnila. Razkrila je tudi, da Barrona zanima politika. Med predsedniško kampanjo leta 2024 naj bi očetu svetoval, kako doseči mlajše volivce. Spodbujal ga je k pogovorom z ustvarjalci spletnih vsebin, podkasterji in spletnimi vplivneži. Melania je tako priznala, da ima njen sin precej dobro razumevanje mlajše generacije in digitalnega sveta.

Kakšen nasvet mu daje glede deklet?

Posebno pozornost je pritegnil tudi del pogovora o Barronovem zasebnem življenju. Režiser Brett Ratner je Melanii omenil, da naj bi bile njegove prijateljice navdušene nad njenim sinom in da naj bi nekatere celo razmišljale o študiju na univerzi NYU, da bi mu bile bližje. Melania se je ob tem nasmehnila, nato pa razkrila, kaj svetuje 20-letniku, ko gre za ljubezen in spoznavanje deklet. "Vedno mu pravim, da je svet nevaren in naj bo previden," je povedala. Ob tem ni razkrila, ali je njen sin trenutno zaljubljen oziroma v partnerskem odnosu. Je pa še enkrat poudarila, da se lahko z njo odkrito pogovarja o vsem.

icon-expand Melania Trump s sinom Barronom FOTO: AP

Pomembno vlogo pri Barronovem odraščanju je imela tudi babica

Melania je v preteklosti že večkrat poudarila, kako pomembna je bila pri vzgoji Barrona njena pokojna mama Amalija Knavs. Ta je umrla januarja 2024, a je s svojim vnukom ustvarila posebno vez. V pogovoru za ameriški časnik USA Today je Melania razkrila, da je njena mama pomembno prispevala k temu, da je Barron ohranil stik s slovenskimi koreninami. S hrano, jezikom in knjigami mu je približala kulturo države, v kateri se je rodila njegova mama. "Moja mama je bila utelešenje ljubezni in topline, za Barrona pa babica, ki je vsak trenutek napolnila z veseljem in modrostjo," je povedala Melania. Dodala je, da je vsaka zgodba, ki jo je babica prebrala vnuku, spodbujala njegovo domišljijo, vsaka skupna igra pa krepila njuno vez. Čeprav je Barron odraščal v eni najbolj izpostavljenih političnih družin na svetu, si Melania zanj želi, da bi imel možnost ustvariti svojo pot, sprejemati lastne odločitve in se učiti iz svojih izkušenj. Za podobo ene najbolj znanih žensk na svetu se torej skriva mama, ki si želi predvsem eno, da bi bil njen sin srečen, samozavesten in da bi vedel, da se lahko vedno zanese nanjo.