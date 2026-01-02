Bibaleze.si
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta

B.R.
Svet slavnih 0
02. 01. 2026 13.55

Hollywoodski igralec in režiser Mel Gibson ter scenaristka in režiserka Rosalind Ross sta potrdila, da sta zaključila svojo devetletno zvezo. Kljub koncu ljubezenske zgodbe oba poudarjata, da je njun osemletni sin Lars Gerard Gibson še vedno njuna največja prioriteta.

Mel Gibson in Rosalind Ross

Mel Gibson in Rosalind Ross sta bila skupaj od leta 2014, ko sta se spoznala prek skupnih prijateljev. Njuna zveza je bila zasebna, tudi ko se je rodil njun sin Lars. Za zvezdnika je Lars najmlajši od devetih otrok, medtem ko je za Ross prvi in edini otrok.

V skupni izjavi sta poudarila: "Čeprav je konec tega poglavja čustven, sva blagoslovljena z najinim sinom. Zavezala sva se, da bova še naprej najboljša starša, kar sva lahko."

Čeprav je zveza končana, ostaja sodelovanje pri vzgoji Larsa osrednji element njunega odnosa. V skupni izjavi sta še zapisala: "Najina naloga je ustvariti ljubeče, varno in stabilno okolje za Larsa. On je srce najine povezave in najino skupno prizadevanje bo usmerjeno k njemu."

Zvezdnik se je leta 1980 poročil z Robyn Denise Moore, s katero sta bila skupaj skoraj trideset let. Z njo je imel sedem otrok: Hannah Mae Brobst, Christiana, Edwarda, Williama, Louisa, Mila in Thomasa.

Po razhodu z Robyn Moore je igralec imel razmerje z Oksano Grigorievo, rusko glasbenico in skladateljico, približno med letoma 2009 in 2010. Z njo je dobil hčerko Lucio Gibson, ki je njegov osmi otrok.

Mel Gibson Rosalind Ross ločitev starševstvo Lars Gerard Gibson
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
